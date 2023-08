Le chef de la FA espagnole se concentre sur un moment bizarre de la Coupe du monde

Luis Rubiales, le chef de la FA espagnole, a eu une étrange méthode de célébration après que l’équipe féminine ait remporté la Coupe du monde dimanche.

Alors que l’équipe acceptait ses médailles et rencontrait la reine et la princesse d’Espagne, Rubiales était là pour saluer chacun des joueurs. En plus de leur serrer la main et de les serrer dans ses bras, il leur faisait un bisou sur la joue. C’est assez courant en Europe. Ce qui n’est pas courant, c’est le fait que Rubiales ait embrassé l’Espagnole Jenni Hermoso sur les lèvres.

Interrogée sur l’incident impromptu après la célébration du trophée, Hermoso a admis qu’elle ne s’attendait ni n’appréciait le moment. « Eh, je n’ai pas aimé ça », a déclaré Hermoso à un coéquipier lors d’une vidéo sur les réseaux sociaux.

Cependant, le comportement bizarre de Rubiales ne s’est pas arrêté là. Un flux de salle de kit sur Instagram Live de Salma Paralluelo a montré Rubiales en train de parler aux joueurs. Colin Millar de Le miroir dit Rubiales a dit aux joueuses que la FA espagnole paierait le voyage des femmes à Ibiza. Là, il se mariera avec Hermoso.

Un porte-parole espagnol de la FA a tenté de fournir un contexte sur l’incident dans un commentaire à l’AFP.

« C’est une fête spontanée qui s’est passée comme ça, les deux sont de bons amis. »

Le chef de la FA espagnole défend ses actions après la Coupe du monde

Rubiales a rejoint Marca après les célébrations pour donner ses propres commentaires sur la situation. Pourtant, il a également fait en sorte que cela ressemble à une histoire de rien.

« Le baiser avec Jenni ? Il y a des idiots partout. Quand deux personnes ont un moment d’affection sans aucune importance, on ne peut pas écouter l’idiotie. Nous sommes champions et je reste avec ça.

Les téléspectateurs ont été très mécontents du comportement de Rubiales envers l’équipe. La plupart des critiques sur les réseaux sociaux pointaient vers Rubiales prenant le moment loin des joueurs qui ont atteint leurs plus grands objectifs sportifs. C’était la première fois que l’Espagne participait à une finale de Coupe du monde féminine, et l’équipe a montré qu’elle était une classe au-dessus des autres nations lors du tournoi de cette année.

PHOTO: IMAGO / Photo de presse sportive