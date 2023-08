Le chef de la FA espagnole, Rubiales, s’excuse pour le baiser d’Hermoso lors de la finale

Le président de la Fédération espagnole de football (RFEF), Luis Rubiales, s’est excusé d’avoir embrassé la star espagnole Jenni Hermoso lors de la célébration après la finale de la Coupe du monde féminine de dimanche, déclarant: « J’ai fait une erreur, c’est sûr » au milieu des critiques généralisées sur son comportement après le match.

Rubiales a salué Hermoso sur le podium en lui prenant la tête entre les mains et en l’embrassant sur les lèvres. Il a d’abord répondu aux critiques en disant que ceux qui ont condamné ses actions sont des « idiots », mais a reconnu dans un communiqué lundi que « les gens s’en sont sentis blessés ».

« J’ai fait une erreur, c’est sûr », a déclaré Rubiales dans une vidéo diffusée aux médias. « Je dois l’accepter. Dans un moment d’une telle émotion, sans aucune mauvaise intention ni mauvaise foi, ce qui s’est passé, s’est passé, de manière très spontanée. [There was] aucune mauvaise foi de part et d’autre.

« Ici, nous avons vu cela comme quelque chose de naturel et de normal. Mais à l’extérieur, cela a fait sensation, parce que les gens se sont sentis blessés, donc je dois m’excuser, il n’y a pas d’alternative. Je dois apprendre de cela et comprendre qu’un président d’une institution aussi importante que la fédération — surtout dans les cérémonies et ce genre de chose — devrait être plus prudent.

« Il y a aussi certaines choses que j’ai dites où, dans ce contexte, j’ai dit que cela ressemblait à de l’idiotie. À l’intérieur, personne n’avait vu cela comme important, mais à l’extérieur, ils l’avaient fait. Je tiens donc à m’excuser auprès de ces personnes. Je » Je suis sûre qu’elles auront leurs raisons. Je suis également attristée, car c’est le plus grand succès de notre histoire dans le football féminin, la deuxième Coupe du monde que nous avons remportée, et cela a affecté la célébration.

« Nous devons donner le mérite à ces femmes et à l’équipe dirigée par Jorge Vilda, nous devons le célébrer avec style. »

Luis Rubiales a été critiqué après avoir été photographié en train d’embrasser Jenni Hermoso après la finale de la Coupe du monde. Photo de Maja Hitij – FIFA/FIFA via Getty Images

Les excuses sont intervenues après que le ministre espagnol de la culture et des sports, Miquel Iceta, a qualifié lundi les actions de Rubiales d' »inacceptables ».

« Cela me semble inacceptable », a déclaré Iceta à la chaîne RNE. « Nous sommes dans un moment d’égalité, de droits et de respect des femmes. Nous devons toutes être particulièrement prudentes dans nos attitudes et nos actions. Je pense qu’il est inacceptable d’embrasser une joueuse sur les lèvres pour la féliciter. »

Hermoso a minimisé le comportement de Rubiales plus tôt lundi, affirmant que le baiser n’était « pas grave » et blâmant « l’émotion du moment ».

« C’était un geste mutuel, totalement spontané à cause de l’immense joie de gagner une Coupe du monde », a-t-elle déclaré dans un communiqué à l’agence de presse EFE. « Le ‘presi’ et moi avons une excellente relation. … C’était un geste naturel d’affection et de gratitude. »

Hermoso avait précédemment plaisanté en disant qu’elle « n’aimait pas » le baiser lors d’un livestream sur Instagram.

Hermoso, 33 ans, est le meilleur buteur en carrière de l’Espagne et a vu un penalty en deuxième mi-temps arrêté par la gardienne anglaise Mary Earps avant que l’Espagne ne remporte une victoire 1-0.

L’Espagne a remporté la Coupe du monde malgré des problèmes persistants dans les coulisses au sein de l’équipe, après une controverse en octobre lorsque 15 joueurs ont écrit à la RFEF pour faire part de leurs inquiétudes quant au professionnalisme de Vilda.

Malgré les plaintes de nombreux joueurs seniors de l’équipe, Rubiales a exprimé son soutien à Vilda, qui n’a sélectionné que trois des 15 joueurs pour son équipe de Coupe du monde.