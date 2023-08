Le chef de la FA espagnole embrasse la buteuse vainqueur de la Coupe du monde Olga Carmona alors que l’équipe revient à Madrid – après avoir été contraint de s’excuser d’avoir embrassé un joueur sur les lèvres

Le président espagnol de la FA, Luis Rubiales, a été aperçu en train d’embrasser la buteuse espagnole Olga Carmona, vainqueur de la Coupe du monde, quelques heures seulement après avoir été contraint de s’excuser d’avoir embrassé sa coéquipière sur la bouche.

Rubiales, 45 ans, a été aperçue en train d’étreindre le défenseur de haut vol alors que La Roja atterrissait à Madrid lundi soir, un jour après que l’équipe féminine espagnole ait remporté la Coupe du monde à domicile pour la première fois.

Carmona, 23 ans, a découvert que son père était décédé d’un cancer peu de temps après que son but contre l’Angleterre ait remporté le tournoi espagnol dimanche.

L’étreinte de Rubiales et Carmona intervient après que le patron espagnol de la FA ait été contraint de s’excuser d’avoir embrassé Jenni Hermoso après la victoire finale de la Coupe du monde féminine de son pays en Australie.

Le chef du football avait fait face à une vague de critiques et d’appels à la démission après avoir planté le baiser non sollicité sur les lèvres de Jenni après le match.

Dans une allocution vidéo publiée après que des politiciens de premier plan ont déclaré qu’il devrait démissionner ou s’excuser, Rubiales a admis qu’il avait fait une erreur.

Il a commencé la vidéo en disant que l’équipe espagnole avait réalisé un « exploit historique » et que c’était l’un des jours les plus « heureux » pour le football espagnol.

Mais il a ajouté: « Il y a aussi quelque chose que je regrette et c’est à propos de quelque chose qui s’est passé entre une joueuse et moi-même qui jouissons d’une relation magnifique comme j’en ai avec d’autres joueuses. »

« J’ai sans doute fait une erreur et je dois l’admettre.

La Roja jubilait en atterrissant à Madrid lundi soir après sa victoire sur l’Angleterre

L’Espagne a réussi à arracher la victoire des mâchoires des Lionnes dimanche soir

Il a poursuivi: « Dans un moment d’excitation maximale, sans aucune mauvaise intention ni mauvaise foi, ce qui s’est passé s’est passé de manière très spontanée, je le répète sans mauvaise foi de part et d’autre. »

«Nous n’avons pas vraiment compris ce qui s’est passé par la suite parce que nous l’avons vu comme quelque chose de normal et naturel, mais cela a provoqué une controverse dans certains secteurs et certaines personnes semblent avoir été bouleversées et je dois donc m’excuser.

« De plus, je dois apprendre de cela et comprendre que lorsque quelqu’un préside une institution aussi importante que la FA espagnole, il doit faire plus attention à des événements comme des cérémonies. »

Défendant sa réaction initiale à la suite de la polémique, lorsqu’il a qualifié les personnes qui avaient critiqué le baiser d ‘«idiots», et admettant qu’il était attristé parce qu’il avait entaché la victoire espagnole historique, il a poursuivi: «Au sein de la FA espagnole non- on prêtait la moindre importance à cela mais à l’extérieur il semble qu’ils en aient.

« Je tiens également à m’excuser auprès de ces personnes car si des personnes ont été touchées à l’extérieur, elles auront sans aucun doute leurs raisons. »

Le président de l’Association espagnole de football, Luis Rubiales, fait l’objet de critiques aujourd’hui après la diffusion d’images de lui semblant saisir ses testicules dans un geste obscène à côté de la reine Letizia et de sa fille de 16 ans, Sofia.

Rubiales a présenté ses excuses publiques alors qu’il faisait face à des appels à la démission suite à ses célébrations controversées après la Coupe du monde féminine, notamment en donnant à la joueuse Jenni Hermoso un baiser indésirable sur les lèvres.

L’homme de 45 ans avait été accusé d’avoir commis des «violences sexuelles» du jour au lendemain par la ministre espagnole de l’Égalité par intérim, Irene Montero, pour le smacker non sollicité après la victoire 1-0 du pays contre l’Angleterre.

Il a d’abord ri comme un « bisou sur les lèvres entre deux amis célébrant quelque chose », même si Jenni, 33 ans, a admis qu’elle n’avait pas aimé ça dans un flux en ligne en direct d’après-match depuis le vestiaire.

Des images sont ensuite apparues montrant Rubiales attrapant son entrejambe et semblant faire un geste obscène lors de ses célébrations sauvages dans les gradins à côté de la reine d’Espagne Letizia et de sa fille de 16 ans.

Ce matin, Anna Caula, secrétaire générale des Sports du gouvernement régional catalan, a déclaré qu’il devrait démissionner.

Elle a qualifié le baiser qu’il a planté sur les lèvres de Jenni Hermoso d ‘ »agression sévère » et a ajouté: « Nous devons être conscients qu’il y a des choses qui ne sont pas un prix que nous devrions avoir à payer.

« Dans le football, les choses ne sont toujours pas égales, nous avons encore beaucoup de travail à faire.

‘C’est à un président de la FA espagnole d’être scrupuleux dans la façon dont il se comporte

« L’explication de ce baiser et les déclarations ultérieures qui ont été faites pour le justifier signifient que nous normalisons des attitudes qui ne sont pas acceptables. »

Marta Lois, porte-parole parlementaire du parti de la coalition de gauche espagnole Sumar, a déclaré: « Ce type de comportement sexiste envers la joueuse espagnole Jennifer Hermoso est intolérable. »

« M. Rubiales doit démissionner. C’est choquant.

Le président de la FIFA Gianni Infantino (L), la reine Letizia d’Espagne (2e L), la princesse espagnole Sofia (C) et le président de la fédération espagnole de football Luis Rubiales (2R) assistent à la cérémonie de remise des prix après le match de football final de la Coupe du monde féminine Australie et Nouvelle-Zélande 2023 entre l’Espagne et l’Angleterre au Stadium Australia de Sydney le 20 août 2023

Alexia Putellas et Luis Rubiales d’Espagne lors du match final de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA Australie et Nouvelle-Zélande 2023 entre l’Espagne et l’Angleterre au Stadium Australia le 20 août 2023

Son collègue Ernest Urtasum a insisté pour que Rubiales démissionne, déclarant: «L’image qu’il a montrée au monde est celle d’un machisme répugnant. Cela ne peut pas rester impuni.

L’homme politique espagnol Pablo Echenique, membre du parti d’extrême gauche Podemos, faisait partie de ceux qui ont compris la prise d’entrejambe de Rubiales alors que la controverse entourant son baiser faisait toujours rage.

Il a tweeté des séquences vidéo du geste obscène présumé: « En plus de donner à Jenni Hermoso un baiser non consensuel sur les lèvres pendant qu’il lui attrapait la tête, un acte qui pourrait représenter la commission d’un crime, Rubiales a également célébré la victoire de l’Espagne en saisissant son testicules à côté de la reine et de sa fille.

Il a également posté une photo du président espagnol de la FA plantant un baiser bâclé sur la joue gauche de la buteuse Olga Carmona, qui a appris après le match que son père était décédé, et a écrit sur son fil Twitter : « Le voici aussi avec Olga Carmona ».

« Il semble que ce type bavait et traquait toute l’équipe. »

Rubiales n’a pas encore commenté les affirmations selon lesquelles il aurait attrapé ses parties intimes devant les principales femmes royales espagnoles.

Il a été filmé dans le vestiaire après la finale de la Coupe du monde d’hier, annonçant un voyage à Ibiza pour les gagnantes espagnoles comme prix avant de plaisanter devant Jenni Hermoso et ses coéquipières : « A Ibiza, nous célébrerons le mariage de Jenni et Luis Rubiales ». .

Hermoso a admis qu’elle n’avait pas aimé le baiser diffusé en direct en ligne aux fans du vestiaire.

Dans des commentaires ultérieurs facilités par la FA espagnole, le footballeur né à Madrid qui joue actuellement pour l’équipe mexicaine Pachuca, a qualifié le moment de « geste mutuel et totalement spontané » et a insisté: « Le président et moi avons une excellente relation ».