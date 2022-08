Le chef de la FA du Rajasthan, Manvendra Singh, entre dans la mêlée pour le poste de vice-président

Les élections pour les trois postes les plus élevés de la Fédération indienne de football pourraient voir des combats directs entre deux candidats avec le légendaire Bhaichung Bhutia contre l’ancien gardien de but et favori Kalyan Chaubey lors des sondages du 2 septembre. Le directeur du scrutin Umesh Sinha a publié le nom de ceux qui ont déposé les bulletins de candidature pour les différents postes après la clôture du délai à 13h le samedi. L’examen des bulletins de candidature se fera le dimanche et les candidats pourront se désister jusqu’à 13h le lundi.

Le collège électoral de 34 représentants des associations d’État a déjà été émis par le directeur du scrutin. Le président de l’association du Rajasthan, Manvendra Singh, un politicien du Congrès, est entré dans la mêlée pour contester NA Haris pour le poste de vice-président unique. Haris est le président de la Karnataka FA et un député du Congrès en exercice de l’État. L’association d’État de Manvendra avait appuyé la candidature de Bhutia.

Le président de l’association d’État d’Andhra Pradesh, Gopalakrishna Kosaraju, qui avait proposé Bhutia comme candidat à la présidence, avait écrit vendredi une lettre pour retirer sa candidature au poste de trésorier contre Kipa Ajay d’Arunachal Pradesh. Mais des sources ont déclaré qu’il n’avait pas rempli de formulaire pour se retirer. et par conséquent, sa candidature est toujours là. Il a le droit de retirer ses papiers de candidature avant 13 heures lundi, mais on ne sait pas s’il le fera ou non. Il avait déposé ses papiers de candidature jeudi, le jour même où Bhutia et Chaubey ont également posé leur candidature. Les 14 candidats qui avaient déposé leur candidature pour le même nombre de membres du comité exécutif devraient être élus sans opposition. Il s’agit de GP Palguna, Avijit Paul, P Anilkumar, Valanka Natasha Alemao, Maloji Raje Chhatrapati, Menla Ethenpa, Mohan Lal, Arif Ali, K Neibou Sekhose, Lalnghinglova Hmar, Deepak Sharma, Vijay Bali et Syed Imtiaz Husain. Des élections doivent avoir lieu pour les postes d’un président, d’un vice-président, d’un trésorier et de 14 membres du comité exécutif. Six anciens joueurs – quatre hommes et deux femmes – seront cooptés plus tard en tant que membres du comité exécutif avec droit de vote. Lire aussi – Le meilleur lanceur de disque Navjeet Kaur Dhillon échoue au test de dopage Le président de Football Delhi, Shaji Prabhakaran, qui avait déposé les documents de candidature pour le poste de président lorsque les élections devaient se tenir sous l’égide du Comité des administrateurs (CoA) nommé par la Cour suprême le 28 août, a décidé de ne pas se présenter aux élections cette fois. Selon des sources, Prabhakaran pourrait devenir le secrétaire général de l’AIFF si le groupe dirigé par Chaubey remporte les urnes. Dans un verdict du 22 août, le SC a mis fin au mandat du CoA, a refusé l’inclusion de 36 anciennes joueuses dans le collège électoral et a reporté les élections d’une semaine afin de sauver la Coupe du monde féminine U-17 dont l’organisation a été compromise après La FIFA a suspendu l’AIFF. La FIFA a cependant levé l’interdiction vendredi, libérant les ponts pour que l’Inde accueille la Coupe du monde féminine U-17 en octobre.