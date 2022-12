Le chef de la Dominique devrait rester après les élections anticipées

SAN JUAN, Porto Rico (AP) – Le Premier ministre Roosevelt Skerrit devait rester à la tête de l’île des Caraïbes orientales de la Dominique après les élections générales anticipées de mardi que le principal parti d’opposition et ses partisans ont boycottées.

Vingt et un des 32 sièges de la Chambre d’assemblée étaient à pourvoir, plusieurs revenant automatiquement au Parti travailliste de la Dominique de Skerrit puisque les partis d’opposition n’ont pas présenté de candidats. Les neuf membres restants sont choisis par l’assemblée ou le président et deux autres postes sont d’office, occupés par le président et le procureur général.

Mardi soir, le parti de Skerrit avait remporté 15 sièges, selon les résultats préliminaires publiés par le bureau électoral de la Dominique.

L’opposition United Workers Party et le Dominica Freedom Party ont rejeté l’élection de mardi alors qu’ils appelaient à une réforme électorale, y compris une nouvelle liste électorale. L’Organisation des États américains et la Cour de justice des Caraïbes, entre autres, ont également recommandé une réforme électorale pour lutter contre la fraude électorale potentielle.

Skerrit, 50 ans, a été élu pour la première fois en 2004 et a déclaré que ce serait son dernier mandat.

The Associated Press