Le «chef de la diversité» des forces spéciales qui a comparé Trump à Hitler a été autorisé à revenir dans une démonstration douteuse d’hypocrisie – RT USA News

L’ancien chef de la diversité et de l’inclusion au sein du commandement des opérations spéciales du Pentagone a retrouvé son ancien poste, des mois après sa suspension pour avoir comparé l’ancien président Donald Trump à Hitler.

Richard Torres-Estrada, nommé chef de la diversité et de l’inclusion pour le Commandement des opérations spéciales des États-Unis (USSOCOM) début mars, a duré environ une semaine à ce poste avant qu’une enquête sur sa production sur les réseaux sociaux ne révèle une image falsifiée d’Adolf Hitler et de Trump tenant le coup. Bibles, ainsi que d’autres documents dénigrant Trump et appâtant la race.

Cependant, trois mois plus tard, le ministère de la Défense a autorisé Torres-Estrada à reprendre le travail, affirmant que ses singeries sur les réseaux sociaux n’enfreignaient aucune règle du DOD.

En tant que chef de la diversité et de l’inclusion, Torres-Estrada sera à nouveau en mesure de prendre des décisions de recrutement. En guise d’explication, un porte-parole de l’USSOCOM a insisté sur le fait que le DoD était « interdisent spécifiquement[ed] » de filtrer les comptes de médias sociaux d’employés civils potentiels, et a donc dû manquer les messages offensants. L’explication ferait des candidats aux postes du Pentagone un groupe très rare en effet, pour pouvoir esquiver une enquête dans la piste des médias sociaux publics – en particulier pour un commandement d’élite qui comprend les Navy SEALs et la Delta Force de l’armée.

Le commandant de l’USSOCOM, Richard Clarke, a demandé une enquête sur les postes de Torres-Estrada alors que le scandale éclatait. Cependant, le contenu de l’enquête n’a pas été rendu public et cela n’avait aucun sens à la lumière de la réitération catégorique du porte-parole selon laquelle le filtrage des comptes de médias sociaux des candidats à l’emploi était interdit.

L’armée américaine a connu des moments difficiles au milieu de la transition de Trump à l’actuel président Joe Biden. Le nouveau secrétaire à la Défense Lloyd Austin s’est lancé dans un effort supposé pour extirper tous les « extrémistes », chargeant un groupe de travail de lutte contre les extrémistes nouvellement formé de concevoir des procédures de filtrage supplémentaires pour le personnel en uniforme. Le groupe est dirigé par un militant controversé, Bishop Garrison.





Austin s’est également engagé à donner la priorité aux crimes contre l’orientation sexuelle et l’identité de genre, affirmant que le Pentagone s’efforcera de « créer un lieu de travail sûr et favorable à tous. »

Dans une note de mars, le ministère de la Défense a déclaré qu’il « examiner l’impact des programmes financés par le DoD sur les droits de l’homme, y compris les droits des personnes LGBTQI +, lors de la prise de décision de financement ».

