Le chef de la diplomatie suédoise : Nous remplirons l’accord avec la Turquie sur l’OTAN

STOCKHOLM (AP) – Le gouvernement suédois de centre-droit remplira toutes les conditions d’un accord avec la Turquie pour rejoindre l’OTAN et concentrera les relations extérieures sur son voisinage immédiat tout en abandonnant la “politique étrangère féministe” de l’administration précédente, a déclaré lundi le chef de la diplomatie du pays.

Le ministre des Affaires étrangères, Tobias Billström, a déclaré que le nouveau gouvernement partage les préoccupations de la Turquie concernant le Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK, qui est considéré comme une organisation terroriste en Turquie, en Europe et aux États-Unis.

“Il n’y aura pas de bêtises de la part du gouvernement suédois en ce qui concerne le PKK”, a déclaré Billström à l’Associated Press dans une interview. “Nous soutenons pleinement une politique qui signifie que les organisations terroristes n’ont pas le droit d’opérer sur le territoire suédois.”

La Turquie a bloqué la candidature historique de la Suède et de la Finlande pour rejoindre l’OTAN, craignant que les deux pays – la Suède en particulier – ne soient devenus un refuge sûr pour les membres du PKK et des groupes affiliés.

Dans le cadre d’un protocole d’accord signé par le précédent gouvernement suédois de gauche lors d’un sommet de l’OTAN en juin, la Suède et la Finlande se sont engagées à ne pas soutenir les groupes kurdes en Syrie qui, selon la Turquie, sont affiliés au PKK et à lever les embargos sur les armes imposés à la Turquie après son incursion. dans le nord de la Syrie en 2019. Ils ont également convenu de “traiter les demandes d’expulsion ou d’extradition en attente de terroristes présumés”, ce qui s’est avéré plus compliqué en raison de la définition large du terrorisme en Turquie, où les lois antiterroristes ont été utilisées pour réprimer les opposants à Président Recep Tayyip Erdogan.

“Tout ce qui est écrit dans le mémorandum trilatéral, et qui a été convenu par les trois parties, doit être rempli, doit être rempli par les trois parties”, a déclaré Billström, ajoutant que “tout doit également être fait dans un manière juridiquement sûre.

Le PKK mène une insurrection armée contre l’État turc depuis 1984 et le conflit a depuis entraîné la mort de dizaines de milliers de personnes.

Paul Levin, directeur de l’Institut d’études turques de l’Université de Stockholm, a déclaré que le nouveau gouvernement pourrait avoir un avantage sur le précédent gouvernement social-démocrate dans ses relations avec la Turquie, car il n’a pas les mêmes liens avec la diaspora kurde en Suède. Cependant, l’indépendance des autorités et des tribunaux en Suède “fixe des limites à ce qui est possible, tout comme le droit international”, a déclaré Levin.

La Hongrie et la Turquie sont les seuls pays de l’OTAN qui n’ont pas encore ratifié l’adhésion de la Suède et de la Finlande, des pays traditionnellement non alignés qui se sont précipités pour demander leur adhésion après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février.

Comme la plupart des pays européens, la Suède a clairement pris le parti de l’Ukraine dans la guerre, fournissant à ses forces armées des armes antichars, des fusils d’assaut et des missiles antinavires. L’Ukraine a également demandé à la Suède de fournir le système d’artillerie Archer et le système de défense aérienne portable RBS-70. Billström a déclaré que le nouveau gouvernement n’avait pas encore pris de décision sur ces demandes.

“Nous sommes prêts à essayer d’aider autant que possible le gouvernement ukrainien dans sa lutte héroïque contre les forces russes”, a déclaré Billström. “Nous verrons quand nous aurons fait les évaluations appropriées sur ces questions.”

Ancien ministre de l’Immigration, Billström est un haut responsable du Parti modéré conservateur, qui a formé la semaine dernière un gouvernement de coalition avec les libéraux de centre-droit et les démocrates-chrétiens. Le nouveau gouvernement s’appuie sur le soutien des démocrates suédois anti-immigration avec lesquels il a élaboré une plate-forme politique commune qui comprend des restrictions sévères à l’immigration et une répression du crime organisé.

Billström a également promis un changement dans les relations étrangères de la Suède, en mettant l’accent sur l’Europe du Nord. Traditionnellement, la Suède a cherché à se projeter au niveau international comme une « superpuissance humanitaire » avec un soutien relativement généreux pour les pays en développement du monde entier et un engagement fort envers les Nations Unies.

“Cela ne veut pas dire que nous ne nous intéresserons pas au reste du monde, loin de là”, a déclaré Billström, notant qu’il avait prononcé un discours plus tôt lundi lors de la célébration de la Journée des Nations Unies, qui marque l’anniversaire de la Charte de l’ONU de 1945.

“Mais en ce qui concerne ces recalibrages que nous visons, il est vrai qu’il y aura un changement d’orientation”, a-t-il déclaré. “Et les pays nordiques, les pays baltes et l’Union européenne seront les trois jambes sur lesquelles nous baserons ce recalibrage.”

De plus, le nouveau gouvernement abandonnera la « politique étrangère féministe » mise en place par le gouvernement précédent en 2014. L’étiquette a depuis été utilisée par d’autres pays, dont le Canada, la France, l’Espagne et l’Allemagne.

« Nous croyons que l’égalité des droits entre les hommes et les femmes est importante, mais utiliser l’expression « politique étrangère féministe » signifie que vous détournez parfois l’intérêt de ce qui est vraiment important. Vous mettez plus l’accent sur l’étiquette que sur le contenu réel », a déclaré Billström.

Karl Ritter, l’Associated Press