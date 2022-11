Le chef de la diplomatie grecque annule sa visite à Tripoli

BENGHAZI, Libye (AP) – Le ministre grec des Affaires étrangères a annulé jeudi la première étape d’une visite en Libye, refusant de débarquer de son avion après son atterrissage à Tripoli, la capitale, ont annoncé les autorités grecques. Au lieu de cela, il s’est envolé pour la ville de Benghazi, dans l’est du pays.

Le ministère grec des Affaires étrangères a décrit les fracas – en fait un camouflet de l’administration occidentale de la Libye, basée à Tripoli – comme le résultat d’une violation du protocole et des conditions convenues pour la visite.

Les tensions sont montées en Méditerranée à la suite d’un accord préliminaire maritime et gazier controversé entre la Turquie et l’administration de Tripoli. La Libye, qui est embourbée dans la tourmente depuis le soulèvement de 2011 qui a renversé et tué le dictateur Mouammar Kadhafi, a deux administrations rivales, à l’est et à l’ouest du pays.

Le ministre grec des Affaires étrangères Nikos Dendias effectuait un voyage en deux parties qui devait inclure une rencontre avec le président du gouvernement occidental libyen basé à Tripoli, Mohamed Younis Menfi. Cela devait être suivi d’une réunion à Benghazi avec l’administration basée à l’est.

Une déclaration laconique du ministère grec a indiqué que Dendias ne voulait pas rencontrer son homologue de Tripoli, Najla Mangoush, mais elle est venue à l’aéroport pour le saluer.

Mohamed Hamuda, un porte-parole du gouvernement basé à Tripoli, a déclaré que la présence de Mangoush à l’aéroport faisait partie des conventions diplomatiques.

L’accord préliminaire maritime et gazier Tripoli-Ankara signé le mois dernier a été rejeté par la Grèce et l’Égypte, qui accusent la Turquie d’utiliser l’accord pour tenter d’étendre son influence en Méditerranée. L’accord comprend l’exploration conjointe des réserves d’hydrocarbures dans les eaux offshore libyennes.

Lors d’une visite au Caire le mois dernier, Dendias a déclaré que l’accord enfreignait les frontières maritimes grecques. Son homologue égyptien, Sameh Shoukry, a déclaré que le gouvernement occidental de la Libye dirigé par le Premier ministre Abdul Hamid Dbeibah n’avait pas le pouvoir de conclure de tels accords, étant donné que son mandat a expiré suite à l’échec de la Libye à organiser des élections nationales en décembre de l’année dernière.

Le parlement libyen basé à l’est a par la suite nommé un Premier ministre rival, Fathy Bashagha.

Pendant ce temps, Le Caire et Athènes ont renforcé leurs liens ces dernières années, notamment en signant de nouveaux accords sur les frontières maritimes avec Chypre.

Les relations entre Athènes et Ankara, à leur tour, se sont fortement dégradées, les droits d’exploration gazière et pétrolière sous-marine étant un élément clé du différend. La Turquie reste un important bailleur de fonds de Dbeibah.

En 2019, la Turquie a signé un autre accord controversé sur la frontière maritime avec Tripoli, lui accordant l’accès à une zone économique contestée dans l’est de la Méditerranée. L’accord ignorait l’existence de plusieurs îles grecques, dont la Crète, située entre la Turquie et la Libye. Cela a ravivé les tensions préexistantes de la Turquie avec la Grèce, Chypre et l’Égypte au sujet des droits de forage pétrolier et gazier.

The Associated Press