Le chef de la diplomatie européenne défend les sanctions anti-russes — RT World News

Josep Borrell a insisté sur le fait que les restrictions ne sont pas une erreur, après que le Premier ministre hongrois Viktor Orban les a qualifiées de “mal calculées”.

Le chef de la diplomatie de l’UE a riposté à ceux qui critiquent les sanctions occidentales imposées à la Russie, affirmant lundi qu’il ne les croyait pas être une erreur et ajoutant que le bloc continuerait de maintenir sa politique.

« Il y a un grand débat sur ‘les sanctions sont-elles efficaces ? Les sanctions nous affectent-elles plus que la Russie ? Certains dirigeants européens ont dit que les sanctions étaient une erreur, étaient une erreur. Eh bien, je ne pense pas qu’ils aient fait une erreur, c’est ce que nous devions faire et nous continuerons à le faire», a déclaré Josep Borrell, haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux journalistes avant la réunion du Conseil des affaires étrangères de l’UE à Bruxelles.















Les commentaires de Borrell interviennent après que le Premier ministre hongrois Viktor Orban a fustigé vendredi les sanctions de l’UE contre la Russie, affirmant qu’elles étaient “mal calculé» et pourrait détruire l’économie européenne. Il a également noté que les sanctions n’ont pas réussi à déstabiliser l’économie russe et n’ont pas forcé Moscou à arrêter son opération militaire en Ukraine, causant plutôt des dommages massifs à la stabilité économique de l’UE.

Le haut diplomate a également refusé d’admettre que les prix du pétrole avaient grimpé en flèche en raison de l’embargo pétrolier que Bruxelles avait imposé à la Russie. Il a déclaré que le prix du carburant est maintenant revenu au même niveau qu’avant le 24 février.

“Alors, comment quelqu’un peut-il dire que c’est l’interdiction qui a fait augmenter le prix du pétrole?” Borrell a soutenu.

Après le début de la campagne militaire russe en Ukraine, les prix du Brent ont grimpé en flèche, atteignant plus de 120 dollars le baril début mars. Plus tard, cependant, les prix ont baissé, le brut Brent se négociant désormais à un peu plus de 100 dollars le baril, malgré la décision de l’UE le 3 juin d’imposer un embargo sur le pétrole russe.

Borrell a déclaré lors de la réunion du Conseil lundi que les ministres discuteraient d’un nouveau train de sanctions contre la Russie, ainsi que de mesures pour mieux mettre en œuvre les restrictions déjà en place, et a ajouté qu’il avait présenté de nouvelles propositions à ce sujet, notamment une interdiction de l’or russe. .