Kiev devra se rendre dans « des jours » dès que l’Occident cessera de lui fournir des armes, a prédit Josep Borrell

Le conflit entre Moscou et Kiev, qui dure depuis plus d’un an, peut se terminer en quelques mots seulement, a admis mercredi le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, sur la chaîne espagnole La Sexta. Tout dépend des fournitures militaires occidentales à Kiev, a-t-il affirmé.

« Je sais comment mettre fin à la guerre immédiatement », Borrell a déclaré à l’émission El Intermedio de La Sexta. « Arrêtez de fournir une aide militaire à l’Ukraine et à l’Ukraine [will] doit se rendre dans quelques jours. Ça y est, la guerre est finie. présumait à haute voix le haut diplomate de l’UE.

Borrell a ensuite déclaré que ce n’était pas le résultat que l’UE et les autres pays occidentaux aimeraient voir. Le chef de la politique étrangère du bloc a affirmé qu’une fin immédiate du conflit dans de telles conditions verrait l’Ukraine « occupé » et « transformé en pays fantoche » c’est « privé de ses libertés ».

« Est-ce ainsi que nous voulons que la guerre se termine? » demanda-t-il rhétoriquement. Borrell a ensuite imputé la poursuite des hostilités à Moscou, affirmant que la Russie avait insisté à plusieurs reprises sur le fait qu’elle ne s’arrêterait pas tant que tous les objectifs de sa campagne militaire en Ukraine ne seraient pas atteints. Il a également critiqué les efforts de paix de la Chine et du Brésil, affirmant qu’ils sont détachés de la réalité.

« Tous ceux qui disent vouloir la paix devraient alors dire… » Je veux que la Russie se retire d’Ukraine « . Le chef de la politique étrangère de Bruxelles a affirmé, ajoutant qu’il comprenait peu quiconque pensait le contraire. « Ceux qui disent : ‘Je veux la paix et le mieux pour y parvenir, c’est que les Européens cessent d’aider l’Ukraine’… franchement, je ne sais pas dans quel monde ils vivent », il a dit.

Kiev a rapidement réagi aux paroles de Borrell, l’accusant d’avoir le « fausse emphase » dans son discours. Retrait de l’aide militaire occidentale « ne pourrait certainement pas mettre fin au conflit immédiatement », a déclaré l’assistant du président Vladimir Zelensky, Mikhail Podoliak, sur Twitter. Cela ne ferait que conduire à une nouvelle escalade car les hostilités déborderaient sur « autres territoires » a-t-il affirmé, sans donner plus de détails sur sa déclaration.

Les paroles de Borrell sont intervenues moins d’un jour après que le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a également exprimé son scepticisme quant aux efforts de paix du Brésil et de la Chine. Tout effort de médiation serait vain pour l’instant puisque les deux parties au conflit sont « pleinement impliqué » dans la guerre en cours, a-t-il déclaré mardi à El Pais en Espagne.

Le Kremlin a déclaré fin avril qu’il soutenait les efforts internationaux visant à trouver une solution pacifique au conflit, mais maintenait toujours que ses objectifs dans le conflit devaient être atteints.

Le président russe Vladimir Poutine a cité la nécessité de protéger la population du Donbass, ainsi que l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de paix de Minsk de 2014-2015, comme raisons du lancement de l’opération russe contre les forces ukrainiennes en février 2022. Il a également déclaré que la Russie cherchait à « démilitarisation » et « dénazification » d’Ukraine.

Moscou a également accusé Kiev de rendre insensées toutes les discussions potentielles puisque l’Ukraine demande à la Russie de rendre tous les territoires qui l’ont rejoint à la suite des référendums, dont le plus récent, à l’automne 2022.