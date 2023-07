Le chef de la défense ukrainien promet de nouvelles attaques contre la Crimée

Aleksey Reznikov a également prédit dans une interview à CNN que la candidature de Kiev à l’adhésion à l’OTAN serait acceptée l’année prochaine.

Le ministre ukrainien de la Défense Aleksey Reznikov s’est engagé à continuer d’attaquer des cibles russes en Crimée, y compris le pont de Crimée, affirmant que les frappes réduiraient la capacité de Moscou à lutter contre les forces de Kiev.

Reznikov a fait ses commentaires dans une interview sur CNN diffusée lundi, affirmant qu’attaquer le pont et d’autres cibles de Crimée aiderait à sauver des vies ukrainiennes. « C’est une tactique normale de ruiner les lignes logistiques de votre ennemi pour arrêter les options pour obtenir plus de munitions, pour obtenir plus de carburant, pour obtenir plus de nourriture, etc. » il a dit. « C’est pourquoi nous utiliserons ces tactiques contre eux. »

Des agents ukrainiens ont ciblé à plusieurs reprises le pont russe de Crimée, qui relie la Crimée à la péninsule de Taman dans la région de Krasnodar. La dernière attaque, menée la semaine dernière par deux drones maritimes, a tué un mari et sa femme de la région de Belgorod et blessé leur fille de 14 ans. Le président russe Vladimir Poutine a dénoncé l’incident comme « Encore une autre attaque terroriste du régime de Kiev. »

En savoir plus Le chef de la défense de Kiev trouve de nouvelles excuses pour les échecs de la contre-offensive

Les forces russes ont répondu en lançant des frappes aériennes contre des cibles militaires à Odessa, y compris le port de la ville sur la mer Noire. Ignorant apparemment le fait que les seules victimes de l’attaque ukrainienne du détroit de Kertch étaient des civils, Reznikov a déclaré que les frappes d’Odessa prouvaient que la Russie était un « État terroriste ». Il ajouta, « Ils ont essayé d’expliquer que c’était une réponse à certaines explosions sur leur territoire, mais ils se battent avec des civils. C’est pourquoi je les appelle des pillards, des violeurs et des meurtriers.

Reznikov a également affirmé que l’Ukraine pourrait intensifier ses attaques contre les forces navales russes en mer Noire. Il a blâmé les défenses aériennes insuffisantes et les champs de mines meurtriers russes pour les luttes des forces ukrainiennes dans leur contre-offensive actuelle, qui a commencé le mois dernier mais n’a pas réussi à percer les lignes défensives de Moscou.

Néanmoins, Reznikov a prédit que l’Ukraine vaincrait les forces russes d’ici l’été prochain, ouvrant la porte à l’acceptation de Kiev comme nouveau membre de l’OTAN en juillet 2024. « Après la victoire, après cela, ce sera dans l’intérêt de l’OTAN parce que nous sommes devenus un véritable bouclier oriental de l’OTAN ou bouclier oriental de l’Europe », il a dit.

EN SAVOIR PLUS: Kiev menace de couler des navires civils à destination de la Russie