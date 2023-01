Le chef de la défense philippine démissionne lors du dernier remaniement de la sécurité

MANILLE, Philippines (AP) – Le chef de la défense philippine par intérim a démissionné, ont annoncé lundi des responsables, dans le dernier d’une série de changements de haut niveau dans l’établissement de sécurité du pays qui a suscité des spéculations sur de nouveaux troubles militaires.

Le président Ferdinand Marcos Jr. a accepté “avec un profond regret” la démission de l’officier responsable de la défense Jose Faustino Jr. et a offert le poste de chef de la défense à Carlito Galvez Jr., un autre général à la retraite qui a participé à des pourparlers de paix avec des groupes d’insurgés, a déclaré le porte-parole présidentiel Cheloy Garafil.

Galvez a accepté l’offre, a déclaré Garafil sans fournir d’autres détails, y compris pourquoi Faustino, un ancien chef d’état-major militaire, a décidé de démissionner.

Marcos a écourté samedi le mandat du chef d’état-major militaire, le lieutenant-général Bartolome Bacarro, qu’il avait nommé il y a cinq mois, et l’a remplacé par un général à la retraite sans expliquer la décision surprise.

Faustino est un partisan de Bacarro et les deux étaient camarades de classe à l’Académie militaire des Philippines. Bacarro a reçu la plus haute distinction militaire pour bravoure au combat en tant que jeune officier de l’armée et son mandat de trois ans devait se poursuivre jusqu’en août 2025.

La nomination des chefs militaires est une question sensible. L’armée a une histoire d’agitation, de tentatives de coup d’État ratées et de scandales de corruption, et a été accusée de violations des droits de l’homme. Des efforts ont été faits pendant des années pour insuffler du professionnalisme dans l’armée et l’isoler de la politique traditionnellement chaotique et corrompue du pays.

Le lieutenant-général Andres Centino, un chef d’état-major militaire que Bacarro a remplacé en août de l’année dernière, a été réintégré par Marcos au poste le plus élevé des 144 000 hommes des forces armées. Centino, qui devait prendre sa retraite le mois prochain, a été choisi parmi une douzaine de généraux supérieurs et aura un nouveau mandat de trois ans.

Une nouvelle loi qui est entrée en vigueur l’année dernière a fixé le mandat du chef d’état-major militaire à trois ans pour donner au général en chef plus de temps pour lancer des réformes et lancer une campagne d’un an pour moderniser l’armée sous-financée, qui fait face à des insurrections musulmanes et communistes et des actions de plus en plus agressives de la part de la Chine dans la mer de Chine méridionale contestée, où les Philippines revendiquent des îles, des îlots et des récifs contestés avec d’autres nations.

Le retrait soudain de Bacarro a suscité des spéculations sur un regain d’agitation militaire après que la police nationale a été mise en alerte ce week-end. Mais le porte-parole de la police nationale, le colonel Jean Fajardo, a nié que cette décision était liée à une agitation militaire et a déclaré que le personnel avait été placé en “alerte renforcée” principalement pour assurer un rassemblement religieux annuel à Manille.

Lors d’une cérémonie de rotation au principal camp militaire de la capitale samedi, Bacarro a remis un sabre symbolisant le leadership de l’armée à Centino. Ni Marcos ni Faustino n’ont assisté à la cérémonie.

La destitution de Bacarro fait suite à la décision du chef de la police nationale, le général Rodolfo Azurin Jr., de remettre sa démission jeudi après que le secrétaire à l’intérieur de Marcos a appelé près de 1 000 généraux et colonels de la police à démissionner pour permettre à un comité d’enquêter sur les hauts responsables impliqués dans les drogues illicites. .

Azurin a demandé aux hauts responsables de la police de soutenir la décision radicale du secrétaire à l’Intérieur Benhur Abalos. Mais il a déclaré que certains généraux se sont opposés à leur appel à démissionner dans le mois car ils ne faisaient l’objet d’aucune poursuite pénale et n’étaient pas liés au trafic de drogue.

Jim Gomez, Associated Press