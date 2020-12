Le général de l’armée Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées, était sur place mercredi pour rencontrer des dirigeants afghans et militaires et discuter des préoccupations croissantes concernant l’augmentation des attaques des talibans contre les forces afghanes.

Dans le cadre du soi-disant accord de Doha signé par les États-Unis et les talibans en février, l’administration Trump a accepté un retrait progressif des troupes américaines, qui tomberaient à zéro d’ici mai 2021 si les termes de l’accord étaient appliqués. . Une condition est une réduction de la violence par les talibans, conduisant à un cessez-le-feu à l’échelle nationale. Les talibans ont également accepté d’entamer des négociations de paix avec le gouvernement afghan, qui en sont à un stade précoce.

Le chef par intérim du Pentagone a annoncé le mois dernier la dernière révision du plan du président Donald Trump visant à réduire les forces militaires américaines en Afghanistan, affirmant que ce nombre tomberait à 2500 d’ici le 15 janvier, quelques jours à peine avant l’assermentation de Joe Biden. en tant que successeur de Trump. Il y a maintenant environ 4 000 soldats américains dans le pays, et les chefs militaires affirment qu’ils atteindront l’objectif de 2 500 à temps.

Le Pentagone a déclaré que le secrétaire par intérim avait rencontré des chefs militaires pour discuter de la violence des talibans et de la mission américaine en cours dans ce pays. Il a également rencontré des membres du service dans divers endroits « pour les remercier et reconnaître leur sacrifice d’être loin de leur famille pendant une période de vacances difficile », a déclaré le Pentagone.

Miller a également fait des escales dans deux bases aériennes en Grande-Bretagne lundi. Il a rendu visite aux forces américaines et aux chefs militaires à la RAF Mildenhall et à la RAF Lakenheath. À Lakenheath, il a également reçu des mises à jour sur les tests, le traitement et les vaccinations contre le COVID-19.