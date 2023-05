Le chef de la défense israélienne met en garde Téhéran contre de nouveaux développements nucléaires : « Nous avons la capacité de frapper l’Iran »

Le haut responsable des Forces de défense israéliennes a averti que Jérusalem, avec ses alliés, a la capacité de frapper l’Iran alors que Téhéran continue de développer son programme nucléaire à un rythme inquiétant.

« L’Iran a fait plus de progrès que jamais dans l’enrichissement de l’uranium », a déclaré mardi le chef d’état-major israélien, le lieutenant-général Herzi Halevi lors d’une conférence. « Nous examinons également de près les autres domaines sur la voie de la capacité nucléaire.

« Sans entrer dans les détails, il y a d’éventuels développements négatifs à l’horizon qui pourraient inciter à l’action », a-t-il poursuivi. « Nous avons des capacités, et d’autres ont des capacités. Nous avons la capacité de frapper l’Iran », a-t-il déclaré lors de son discours à la Conférence Herzliya 2023, Institut de politique et de stratégie de l’Université Reichman en Israël.

ISRAËL A PLUS QUE DOUBLÉ LES FRAPPES SUR DES CIBLES IRANIENNES EN SYRIE, SELON LE MINISTRE DE LA DÉFENSE

Halevi a en outre averti que l’Iran ne devrait pas être « indifférent » à la préoccupation d’Israël ou à son engagement à frapper le programme nucléaire de Téhéran s’il y était incité.

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a également révélé que les Gardiens de la révolution iraniens transformaient des navires marchands civils en navires militaires armés de drones, de systèmes de missiles et d’unités avancées de collecte de renseignements et les utilisaient comme « bases terroristes flottantes ».

« L’Iran se comporte comme un ensemble d’organisations criminelles, pas comme un État moderne », a déclaré Gallant aux participants à la conférence de l’Université Reichman, lundi. « Les bases terroristes flottantes sont une extension du terrorisme maritime en cours de l’Iran, comme en témoignent ses actions dans le golfe Persique et la mer d’Oman. »

Gallant a également noté que les navires sont destinés à être utilisés en mer pendant de longues périodes.

L’IRAN NOUS DÉFIE AU SUJET DES EXÉCUTIONS ET MET À MORT TROIS MANIFESTANTS POUR LA DÉMOCRATIE

« L’Iran vise à étendre sa portée jusqu’à l’océan Indien, la mer Rouge et même les rives de la Méditerranée », a-t-il poursuivi. « Il s’agit d’un plan structuré conçu pour menacer les routes commerciales et aériennes – tant militaires que civiles – et pour créer une menace permanente dans l’arène maritime. »

Les accusations d’Israël surviennent alors que Téhéran assiste à un bouleversement dans ses rangs supérieurs après que le président iranien Ebrahim Raisi a limogé le secrétaire de longue date du Conseil suprême de sécurité nationale (SNSC), Ali Shamkhani, à la suite d’un scandale lié à des allégations d’espionnage.

Shamkhani a fait face à des allégations de corruption après avoir été accusé d’avoir des liens étroits avec un Iranien britannique qui a été pendu plus tôt cette année pour espionnage.

Il a nié toutes les allégations de corruption.

Behnam Ben Taleblu, chercheur principal et expert iranien à la Fondation pour la défense des démocraties, a déclaré à Fox News Digital que « le départ de Shamkhani est le dernier d’une série récente de chaises musicales en Iran qui, dans l’ensemble, représente une consolidation ultra-intransigeante ».

« Shamkhani était le deuxième plus ancien président du SNSC d’Iran et l’Arabe ethnique le plus haut gradé de la République islamique », a-t-il ajouté. « Le changement de personnel est susceptible d’engendrer un plus grand consensus national en Iran pour l’escalade et la confrontation. »