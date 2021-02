Le chef de la Défense du Canada démissionne au milieu d’une enquête de la police militaire à peine deux mois après son entrée en fonction

Le principal commandant militaire du Canada, l’amiral Art McDonald, a volontairement démissionné deux mois seulement après avoir été promu au poste, car il fait l’objet d’une enquête sur des allégations non précisées.

L’enquête du Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC) a été confirmée jeudi après que le ministre de la Défense Harjit Sajjan a nommé le lieutenant-général. Wayne Eyre en tant que chef par intérim de l’état-major de la défense. Sajjan a déclaré qu’il prenait toutes les allégations d’inconduite au sérieux et qu’il continuait de prendre des mesures énergiques face à toute allégation d’inconduite avancée. «Peu importe le grade, peu importe le poste.»

Le ministre n’a pas divulgué la nature des allégations faites contre McDonald et a déclaré qu’il ne ferait plus de commentaires tant que l’enquête du SNEFC ne serait pas terminée.

Le 23 décembre, le premier ministre Justin Trudeau a nommé McDonald à la tête des 71 500 soldats à plein temps et 30 000 réservistes membres de l’OTAN en tant que chef de la défense.

MacDonald a prêté serment le 14 janvier pour remplacer le général à la retraite Jonathan Vance, qui est également sous le microscope du SNEFC pour des allégations de comportement inapproprié envers deux femmes, ce qu’il nie. Cette enquête a été intensifiée lundi dernier.

Plus tôt ce mois-ci, McDonald s’est excusé à la suite d’une réaction publique qui a éclaté lorsqu’il a tweeté une photo sur l’importance de la diversité. La photo, cependant, représentait huit collègues masculins blancs assis autour d’une table de conférence avec une femme sur un écran en arrière-plan.

Les échanges sur la diversité, l’inclusion et le changement de culture ne sont pas incompatibles avec notre soif d’excellence opérationnelle. Je compte sur mes hauts dirigeants pour défendre le changement de culture. La diversité nous rend plus forts, l’inclusion améliore notre institution. Nous sommes #Plus forts ensemble – ArtMcD pic.twitter.com/y4piRhtW3N

– Amiral / Amiral Art McDonald (@CDS_Canada_CEMD) 11 février 2021