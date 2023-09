Le chef de la Défense de Vladimir Poutine fait une gaffe embarrassante sur les pertes ukrainiennes | Nouvelles du monde

Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à un site Web.

vidéo Le ministre russe de la Défense a commis une erreur embarrassante en se vantant du nombre de chars ukrainiens détruits par ses forces. Sergueï Choïgou est responsable de la défense du Kremlin dans le contexte de l’invasion illégale de l’Ukraine par le président russe Vladimir Poutine. Mais tout en partageant les détails des pertes ukrainiennes, il a bizarrement affirmé 6+6=11. Il a dit : « Les pertes sont grandes [for Ukraine]. « À la suite d’attaques sérieuses dans la direction de Rabotyne, ils ont perdu six chars. ‌’Dans une autre direction, à Bakhmut, nos gars, enfin, habilement, je dirais, avec des drones […] détruit six autres véhicules. « Donc, au total, 11 véhicules blindés ont été détruits. » Cette erreur n’est pas le seul incident récent qui a attiré l’attention sur les forces russes. Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgu a commis une erreur embarrassante (Photo : AP)



Il se vantait du nombre de chars ukrainiens détruits par la Russie (Photo : AP) Plus tôt cette semaine, des images satellite ont montré le Kremlin charge des pneus de voiture sur les ailes des bombardiers nucléaires pour tenter de les protéger des attaques de drones. On espère que les pneus protégeront les avions des dommages, après les frappes réussies de drones ukrainiens sur les bases aériennes russes en décembre dernier. Lors d’une autre attaque plus récente, quatre transporteurs Il-76 ont été mis hors service, et deux avions étaient irréparables après avoir été ravagés par les flammes. Par ailleurs, Kiev a affirmé avoir endommagé quatre avions de combat Su-30, un avion de combat MiG-29, deux systèmes de défense aérienne à courte portée Pantsir-S1 et un radar lié à un système de missile sol-air à longue portée S-300. lors d’une frappe à Koursk avec des drones aériens en carton. Plus : Tendances

Le général de division de l’armée de l’air Sergueï Lipovoy a déclaré qu’il était juste de déployer des moyens non conventionnels. ‌Il a déclaré : « Pour protéger les avions, comme les véhicules blindés, tous les moyens sont bons. » « Protéger les avions avec des pneus en caoutchouc n’est pas une méthode connue. « Je suppose qu’ils sont utilisés comme protection à court terme de nos avions tout en préparant un abri plus fiable, y compris des auvents. » Entrez en contact avec notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez ce dont vous avez besoin

