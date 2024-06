Taïwan Dong Jun s’en prend longuement aux « séparatistes » de l’île démocratique lors de la conférence de défense du Dialogue Shangri-la à Singapour Personnel et agences de tuteurs

« Réunification » pacifique avec Taïwan Cela reste l’objectif de la Chine, mais cette perspective est érodée par les « séparatistes » taïwanais et les forces extérieures, a déclaré le ministre chinois de la Défense, Dong Jun.

Taiwan – qui est gouvernée démocratiquement et n’a jamais été gouvernée par la République populaire de Chine dirigée par les communistes – le 20 mai. a inauguré son président nouvellement élu, Lai Ching-te. La transition démocratique de routine a été accueillie avec fureur par le Parti communiste chinois, qui a organisé jeux de guerre autour de l’île comme « punition ».

S’exprimant lors de la conférence Shangri-La Dialogue à Singapour, Dong a déclaré que Taiwan était « au cœur des questions fondamentales » pour Chine. Il a accusé le parti démocrate progressiste au pouvoir à Taiwan de poursuivre progressivement le séparatisme et de travailler à l’effacement de l’identité chinoise.

Dong a accusé les dirigeants taïwanais de « déclarations fanatiques », tout en employant son propre langage enfiévré dans son discours aux responsables de la défense et aux hommes politiques du monde entier.

« Ils [‘separatists’] sera cloué au pilier de la honte dans l’histoire », a-t-il déclaré. « L’Armée populaire de libération chinoise a toujours été une force indestructible et puissante dans la défense de l’unification de la patrie, et elle agira à tout moment avec détermination et force pour freiner l’indépendance de Taiwan et faire en sorte qu’elle ne réussisse jamais dans ses tentatives.

« Quiconque ose séparer Taiwan de la Chine sera écrasé et subira sa propre destruction. »

Après son discours, les délégués ont posé plusieurs questions à Dong, mais il est resté préoccupé par Taiwan et a dû être incité par le modérateur à aborder d’autres problèmes. Il a accusé les puissances étrangères de s’ingérer dans les « questions intérieures » et d’« enhardir les séparatistes taïwanais ». « Nous sommes très confiants dans notre capacité à empêcher l’indépendance de Taiwan. »

La Chine est irritée par le soutien américain à Taiwan, notamment par la vente d’armes, même si Washington – comme la plupart des pays – ne reconnaît pas diplomatiquement Taiwan comme un pays à part entière.

« Ils vendent beaucoup d’armes à Taiwan », a déclaré Dong. « Ce type de comportement envoie des signaux très erronés aux forces indépendantistes de Taiwan et les rend très agressives. Je pense que nous savons clairement que le véritable objectif de la puissance étrangère est d’utiliser Taiwan pour contenir la Chine.»

Andrew Yang, ancien ministre de la Défense de Taïwan, a déclaré que Pékin avait déclaré qu’il poursuivrait la « réunification » en gagnant les cœurs et les esprits des Taïwanais, mais que « leurs actes n’étaient pas encore à la hauteur de leurs paroles ». Pékin « tenait un gros bâton » et se montrait « conflictuel et contradictoire », a-t-il déclaré. Yang a déclaré qu’il espérait que les États-Unis respecteraient leur calendrier de ventes d’armes à Taiwan pour leur propre défense.

Lai a proposé à plusieurs reprises des négociations avec Pékin, mais celles-ci ont été repoussées. Le président taïwanais a a appelé la Chine à cesser ses actions hostiles et a déclaré que seul le peuple taïwanais peut décider de son avenir.

Le forum annuel sur la sécurité à Singapour a donné lieu aux premiers entretiens face-à-face de fond en 18 mois entre les chefs de la défense de la Chine et des États-Unis, lors de la rencontre entre Dong et Lloyd Austin. « Nous avons toujours été ouverts aux échanges et à la coopération, mais cela nécessite que les deux parties se rencontrent à mi-chemin », a déclaré Dong lors du forum. « Nous pensons que nous avons besoin de davantage d’échanges précisément parce qu’il existe des différences entre nos deux armées. »

Dong et Austin se sont rencontrés pendant plus d’une heure. Après la réunion, Austin a déclaré que les conversations téléphoniques entre les commandants militaires américains et chinois reprendraient « dans les mois à venir ». La Chine a mis fin aux communications militaires avec les États-Unis en 2022 parce que Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, s’est rendue à Taiwan.

Avec Reuters et l’Agence France-Presse