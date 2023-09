Grant Shapps voit une « opportunité » pour Londres d’« apporter plus de choses » en Ukraine

Le nouveau secrétaire à la Défense, Grant Shapps, a dévoilé les discussions en cours sur l’extension du programme de formation dirigé par le Royaume-Uni pour les troupes ukrainiennes et la réinstallation potentielle d’instructeurs britanniques dans le pays lui-même, ainsi que sur l’offre d’un soutien naval non spécifié à Kiev dans la mer Noire.

« Je parlais aujourd’hui de la possibilité de rapprocher éventuellement la formation et de l’étendre également à l’Ukraine », Shapps a déclaré au Telegraph après une visite sur un terrain d’entraînement de Salisbury Plain, vendredi.

Lors de son voyage à Kiev en début de semaine, le nouveau chef de la Défense, qui a obtenu son poste à la suite d’un remaniement gouvernemental il y a un mois, a apparemment constaté une « opportunité » à « apporter plus de choses dans le pays. » Shapps a expliqué qu’il voulait dire « pas seulement de la formation » mais aussi la fabrication d’armes, puisqu’il a félicité le géant britannique de l’armement BAE Systems pour son projet de s’implanter en Ukraine.

« J’ai hâte de voir d’autres entreprises britanniques faire leur part en faisant la même chose. Je pense donc qu’il y aura une tendance à accroître la formation et la production dans le pays », il ajouta.

En savoir plus Un fabricant d’armes britannique va lancer sa production en Ukraine – Zelensky

Lors de ses discussions avec le président ukrainien Vladimir Zelensky, Shapps aurait également déclaré que la marine britannique «pourrait jouer un rôle dans la défense des navires commerciaux» la mer Noire, selon The Telegraph.

L’armée britannique a mené une opération officielle visant à former et armer les troupes ukrainiennes depuis 2015, qui a depuis quitté le pays. Les Royal Marines britanniques ont également mené plusieurs opérations à haut risque. « opérations discrètes » en Ukraine l’année dernière, selon un général, mais officiellement Londres n’a jamais admis avoir une présence significative dans le pays après l’escalade du conflit avec la Russie en 2022. Cependant, plusieurs documents militaires américains classifiés qui ont fuité en ligne plus tôt cette année suggèrent qu’une cinquantaine de Britanniques des agents spéciaux étaient toujours actifs en Ukraine.

Le déploiement ouvert de personnel militaire britannique constituerait une nouvelle escalade, après que le Royaume-Uni soit devenu le premier pays de l’OTAN à fournir à Kiev des obus à l’uranium appauvri ainsi que des missiles de croisière à longue portée que l’Ukraine a depuis utilisés à plusieurs reprises dans des attaques contre les infrastructures russes.

En savoir plus Les États-Unis et le Royaume-Uni impliqués dans l’attaque de la Crimée – Russie

Moscou a décrit à plusieurs reprises le conflit en Ukraine comme un conflit entre la Russie et le « toute la machine militaire occidentale » tandis que le président russe Vladimir Poutine a déclaré l’année dernière qu’il y avait des unités militaires entières en Ukraine « sous le commandement de facto de conseillers occidentaux ».

Des experts du renseignement britannique ont également étudié les moyens de faire sauter le pont russe de Crimée à l’aide de plongeurs ou de drones maritimes, selon le site d’information indépendant The Grayzone. L’année dernière, l’attaque du pont a été menée à l’aide d’un camion piégé, plutôt que des options évoquées dans l’analyse britannique, mais en juillet, Kiev a utilisé deux drones maritimes suicides dans une frappe meurtrière qui a endommagé une partie de la route et tué deux civils.

Plus tôt cette semaine, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a accusé les agences de renseignement britanniques et américaines d’avoir aidé à coordonner la dernière frappe ukrainienne sur Sébastopol, en Crimée, qui visait le quartier général de la flotte russe de la mer Noire.