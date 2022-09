Le chef de la défense britannique déclare que “l’Ukraine est en train de gagner”, quelle que soit la propagande de Poutine

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Mercredi, l’Occident a giflé le président russe Vladimir Poutine à la suite d’un discours menaçant dans la nuit qui a incité le haut responsable de la défense britannique à dire que “l’Ukraine est en train de gagner”, quelle que soit la rhétorique utilisée par Moscou.

“Aucune quantité de menaces et de propagande ne peut cacher le fait que l’Ukraine est en train de gagner cette guerre, que la communauté internationale est unie et que la Russie devient un paria mondial”, a déclaré le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace.

Les commentaires de Wallace sont intervenus après que Poutine a élargi la force de combat de la Russie en annonçant une “mobilisation partielle” de tous les réservistes et vétérans pour la guerre en Ukraine.

POUTINE LANCE LA CONSCRIPTION POUR RENFORCER L’INVASION MILITAIRE ALORS QUE L’UKRAINE MONTE UNE CONTRE-OFFENSIVE

“Les citoyens qui sont actuellement dans la réserve seront soumis à la conscription”, a-t-il déclaré aux premières heures de mercredi. “Et surtout, ceux qui ont servi dans les forces armées ont une certaine spécialité militaire et une expérience pertinente.”

La mobilisation devrait commencer mercredi et intervient alors que la Russie a subi des pertes importantes en Ukraine, notamment à la suite d’une contre-offensive lancée à Kyiv au début du mois.

“La rupture par le président Poutine de ses propres promesses de ne pas mobiliser une partie de sa population et l’annexion illégale de parties de l’Ukraine sont un aveu que son invasion échoue”, a déclaré Wallace. “Lui et son ministre de la Défense ont envoyé des dizaines de milliers de leurs propres citoyens à la mort, mal équipés et mal dirigés.”

On ne sait toujours pas combien de soldats ou de civils ont péri depuis que la Russie a envahi l’Ukraine il y a près de sept mois, mais le conseiller du ministre ukrainien de la Défense, Yuriy Sak, a déclaré à Fox News Digital que lors de la contre-offensive de Kyiv à Kharkiv, “neuf à dix” soldats russes ont été tués pour chaque soldat ukrainien.

Poutine a fait écho aux affirmations précédentes et a blâmé l’Occident pour la guerre prolongée en Ukraine – dont les responsables ont déclaré qu’il pensait qu’elle serait terminée en quelques jours.

L’UKRAINE ACCROCHE LA FURIE DE LA RUSSIE SUR LES PERTES MILITAIRES À KHARKIV

Dans un discours de sept minutes, Poutine a déclaré que l’Occident “veut détruire notre pays” et a affirmé que les alliés de l’OTAN voulaient “transformer le peuple ukrainien en chair à canon”.

“Lorsque l’intégrité territoriale de notre pays sera menacée, pour protéger la Russie et notre peuple, nous utiliserons certainement tous les moyens à notre disposition”, a déclaré Poutine dans une menace non dévoilée contre l’Otan qu’il a accusé d’utiliser le “chantage nucléaire” sans apporter de preuves. pour étayer sa demande.

“Ce n’est pas un bluff”, a ajouté Poutine.

La Russie a également annoncé cette semaine qu’elle organiserait des “référendums” pour annexer les régions de Donetsk, Lougansk, Zaporizhzhia et Kherson.

L’ambassadrice des États-Unis en Ukraine, Bridget Brink, a applaudi le discours télévisé de Poutine et a déclaré : “Les référendums et la mobilisation simulés sont des signes de faiblesse, d’échec de la Russie”.

“Les États-Unis ne reconnaîtront jamais la revendication de la Russie sur un territoire ukrainien prétendument annexé, et nous continuerons à soutenir l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra”, a-t-elle ajouté.

Fox News Digital n’a pas pu immédiatement commenter le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg.

