Le chef de la défense américaine Lloyd Austin, le lieutenant-général Jing Jianfen différences aériennes

« L’armée chinoise de l’APL est pleinement préparée et prête à défendre fermement la souveraineté, la réunification et l’intégrité territoriale de la Chine à tout moment », a-t-il déclaré. « [The US] a fréquemment transité par le détroit de Taiwan pour se muscler et a incité d’autres pays à s’immiscer dans la question de Taiwan. Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin et le général chinois Li Shangfu. Crédit: PA Les retombées publiques ont révélé une frustration croissante à Washington face à la réticence de Pékin à s’engager avec ce que le président Joe Biden et Albanese ont qualifié de « garde-corps » pour éviter que le désaccord ne dégénère en conflit. Le chef des affaires étrangères de l’Union européenne, Josep Borrell, a déclaré samedi au forum Shangri-La que la région australienne devenait de plus en plus instable.

« Oui, en Europe, nous avons une guerre, mais l’épicentre des tensions internationales est ici dans l’Indo-Pacifique », a-t-il déclaré. L’ancien ambassadeur de Pékin à Washington, Cui Tiankai, a rejeté les inquiétudes de l’Europe. « La meilleure chose que vous puissiez faire pour nous, c’est rien », a-t-il déclaré. « Nous devrions également apprendre quelque chose de très important de votre manque de succès. Nous n’avons pas besoin d’une OTAN asiatique. La Chine a accusé les États-Unis et ses alliés de tenter de contenir ses ambitions. Le ministre australien de la Défense, Richard Marles, a rencontré Li samedi soir, mais les détails de leur relation bilatérale n’ont pas encore été publiés. « La réunion elle-même est positive », a déclaré Albanese. « Avec le dialogue et l’engagement vient la compréhension. »

Li a refusé de rencontrer Austin depuis sa nomination en mars. Le général chinois a été sanctionné par les États-Unis en 2018 pour l’achat d’avions de chasse russes. La relation est maintenant devenue si tendue qu’elle affecte les négociations sur le détroit de Taiwan, la prolifération nucléaire et les exercices de liberté de navigation dans la mer de Chine méridionale. Chargement Lorsqu’on lui a demandé si les deux parties s’étaient engagées dans des négociations sur le contrôle des armements après que les chiffres du département d’État américain ont révélé l’année dernière que la Chine atteindrait la parité nucléaire avec les États-Unis dans les 15 prochaines années, Austin a déclaré qu’il n’avait aucune mise à jour. « Vous devez d’abord leur parler », a-t-il dit. « Donc, dès qu’ils décrocheront le téléphone, nous pourrons peut-être faire du travail là-bas. »

Le directeur de l’Institut international d’études stratégiques pour l’Asie, James Crabtree, a déclaré qu’il n’était « pas vraiment dans l’intérêt de la Chine d’avoir ces garde-fous ». « Vous savez, si les Américains disent, eh bien, nous pouvons être compétitifs dans tous ces domaines, mais nous n’allons pas faire ces choses qui, en un sens, supprimeraient la marge de manœuvre de la Chine. » Austin a également accusé la Chine d’avoir effectué un nombre alarmant d’interceptions risquées d’avions américains et alliés volant légalement dans l’espace aérien international. Un avion de chasse chinois a fait une embardée devant un avion de reconnaissance américain au-dessus de la mer de Chine méridionale le 26 mai. « Nous venons tous de voir un autre cas troublant de vol agressif et non professionnel par la République populaire de Chine », a-t-il déclaré. « Nous soutiendrons donc nos alliés et partenaires alors qu’ils se défendent contre la coercition et l’intimidation. »

Mais Austin a également cherché à minimiser d’autres prédictions des chefs militaires américains d’une invasion chinoise de Taiwan voisin avant la fin de cette décennie. « Je crois que ce qu’ils soulignent dans certains cas, c’est le fait que le président Xi [Jinping] a mis ses militaires au défi de développer les capacités nécessaires pour mener des opérations militaires d’ici 2027. Cela ne signifie pas qu’il a pris la décision de le faire », a-t-il déclaré. Chargement « Mais mon opinion est que le conflit n’est ni imminent ni inévitable, et donc, nous allons faire tout ce que nous pouvons pour nous assurer que nous faisons les bonnes choses pour maintenir le statu quo. » Néanmoins, il a déclaré qu’il était important que les États-Unis, le Japon et l’Australie renforcent leurs plans de guerre opérationnels conjoints en cas de conflit.

« Il est important d’avoir, dans la mesure du possible, des plates-formes compatibles. Il est vraiment important de s’assurer que vous avez des politiques et des procédures que vous et vos alliés ou partenaires comprenez et connaissez », a-t-il déclaré. « Nous sommes venus de loin. Mais nous ne sommes en aucun cas là où l’un d’entre nous voudrait être finalement. Interrogé par un représentant militaire chinois sur la question de savoir si la poursuite par les États-Unis de l’accord sur les sous-marins nucléaires AUKUS avec l’Australie et le Royaume-Uni et le Quad avec l’Australie, l’Inde et le Japon mettrait à l’écart l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) et d’autres forums régionaux, Austin ont déclaré qu’ils «favoriseraient une plus grande stabilité et sécurité». Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, prend la parole lors du dialogue Shangri-La à Singapour. Crédit: PA « Nous n’essayons pas de créer une OTAN dans l’Indo-Pacifique », a déclaré Austin. « Nous apprécions nos relations avec nos alliés et partenaires. »