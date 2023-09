Le chef de la défense américaine exhorte les pays à creuser profondément et à doter l’Ukraine de davantage de systèmes de défense aérienne, indispensables

BASE AÉRIENNE DE RAMSTEIN, Allemagne (AP) — Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a exhorté mardi les dirigeants alliés de la défense à « creuser profondément » et à fournir davantage de systèmes de défense aérienne à l’Ukraine pour l’aider à bloquer les barrages croissants de missiles russes, alors même que le débat s’intensifie au Congrès sur l’aide à l’Ukraine. Kiev.

Mais alors que les alliés ont déclaré qu’ils discuteraient de la meilleure façon de contribuer à la contre-offensive ukrainienne au cours des prochains mois d’hiver, ils ne semblent pas plus proches des engagements sur les missiles à plus longue portée dont les dirigeants de Kiev insistent sur le fait qu’ils ont besoin alors qu’ils luttent pour reprendre les terres conquises par la Russie plus tôt dans l’année. le conflit.

« La défense aérienne sauve des vies », a déclaré Austin. « J’ai exhorté les alliés et les partenaires à creuser profondément et à faire don de toutes les munitions de défense aérienne possibles alors que l’Ukraine se dirige vers un nouvel hiver de guerre. »

S’exprimant à la clôture de la réunion du Groupe de contact sur la défense ukrainienne à la base aérienne de Ramstein en Allemagne, Austin a déclaré que les alliés avaient fait un « travail crédible » en mettant en place des défenses aériennes pour la guerre, « mais qu’il y avait encore beaucoup de travail à faire. Et c’est le message que nous avons transmis à nos collègues plus tôt dans la journée. Et je suis convaincu qu’ils reviendront et creuseront un peu plus.

Lui et le général de l’armée Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées, ont déclaré que la clé était de préparer l’Ukraine à continuer de progresser au cours des prochains mois d’hiver. Les trois priorités, a déclaré Milley, sont la défense aérienne, l’artillerie et les blindés mécanisés capables de se déplacer sur un sol gelé.

Austin a déclaré qu’il avait mis les ministres au défi d’examiner leurs stocks de munitions de 155 millimètres, que l’Ukraine utilise à un rythme rapide.

Le groupe est composé de dirigeants militaires et de la défense de plus de 50 pays et constitue le principal forum de collecte de contributions en armes, autres équipements et formations pour l’effort de guerre de Kiev. Il se réunit environ une fois par mois, en personne et virtuellement, et il s’agit de la 15e réunion.

Le président Volodymyr Zelensky et d’autres dirigeants ukrainiens réclament depuis longtemps des armes à plus longue portée. Les partisans ont fait valoir que les forces ukrainiennes doivent être capables de frapper les troupes et les installations russes tout en restant hors de portée.

Mais les États-Unis ont hésité, exprimant leurs craintes de longue date que Kiev puisse utiliser ces armes pour frapper profondément en territoire russe et provoquer la colère de Moscou. Le système de missiles tactiques de l’armée, connu sous le nom d’ATACMS, pourrait donner à l’Ukraine la capacité de frapper des cibles russes à une distance pouvant atteindre 300 kilomètres environ, mais les États-Unis disposent également d’autres variantes du missile ayant une portée plus courte.

S’exprimant avant le début de la réunion, Bill Blair, le ministre canadien de la Défense, a déclaré aux journalistes que les alliés écoutaient les descriptions des dirigeants ukrainiens concernant leurs besoins militaires et discutaient de « moyens nouveaux et importants » pour aider à renforcer la contre-offensive en cours.

Austin a déclaré que les 31 chars M1 Abrams promis il y a des mois commenceraient bientôt à arriver en Ukraine, comme prévu. Un responsable de la défense a déclaré qu’ils étaient arrivés en Europe et qu’ils commenceraient à traverser la frontière ukrainienne dans les prochains jours. Le responsable s’est exprimé sous couvert d’anonymat car la localisation précise des chars est sensible.

Les troupes ukrainiennes ont commencé à s’entraîner sur des chars similaires en juin, tandis que ceux qui arriveront prochainement sont en cours de rénovation aux États-Unis.

Les dirigeants de la défense s’efforcent de maintenir ce qu’ils considèrent comme un soutien indéfectible à l’Ukraine, malgré les craintes croissantes que le soutien public et gouvernemental international à la guerre, qui en est à sa deuxième année, ne commence à faiblir.

Milley s’est opposé aux suggestions selon lesquelles les progrès seraient trop lents, affirmant que les Ukrainiens ont clairement fait savoir qu’ils avaient l’intention de se battre pendant l’hiver lorsque le sol boueux de l’automne gèle. La Russie a pu renforcer considérablement ses défenses l’hiver dernier alors que les combats ralentissaient.

« Pour les critiques qui existent, je dirais qu’il reste encore beaucoup de temps de combat, qu’il reste encore beaucoup de puissance de combat et que les Ukrainiens n’ont absolument aucune intention de s’arrêter », a déclaré Milley. Il a déclaré qu’il s’agissait d’une véritable guerre et que les forces ukrainiennes se frayaient prudemment un chemin à travers les défenses et les champs de mines russes.

Zelensky se rendra à Washington plus tard cette semaine pour rencontrer le président Joe Biden et les dirigeants du Congrès et du Pentagone dans le but de renforcer le soutien au financement et aux armes américains continus. Cette visite intervient alors qu’il existe une division partisane croissante au Congrès sur le financement.

Le président républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a déclaré aux journalistes qu’il souhaitait que l’aide à l’Ukraine soit débattue selon ses propres mérites en tant que projet de loi autonome, plutôt que de la lier à d’autres financements gouvernementaux. Mais les dirigeants du Sénat souhaitent combiner cette aide avec d’autres priorités, comme un projet de loi de dépenses à court terme qui sera probablement nécessaire pour éviter une fermeture du gouvernement fin septembre.

Les pays ont injecté des millions de cartouches d’artillerie et d’autres armes en Ukraine, mais craignent que leurs stocks ne diminuent et que l’industrie de la défense ait du mal à renforcer ses lignes de production. Dans le même temps, les forces ukrainiennes progressent lentement pour percer les lignes de bataille russes dans le cadre d’une contre-offensive qui ne s’est pas déroulée aussi rapidement ni aussi bien qu’espéré initialement.

« Les récents progrès de l’Ukraine dépendent également des capacités cruciales fournies par les membres de ce groupe de contact », a déclaré Austin lors de l’ouverture de Ramstein. « Et notre engagement commun sera vital pendant les batailles actuelles – et pour le long chemin à parcourir. »

Pendant ce temps, d’autres alliés ont promis de l’argent et des armes. Dans le cadre d’un accord à trois, la République tchèque a déclaré qu’elle armerait l’Ukraine et que le Danemark et les Pays-Bas apporteraient un soutien financier. Le ministère tchèque de la Défense a annoncé qu’il enverrait des chars, des obusiers, des véhicules armés, des systèmes de défense aérienne, des munitions et d’autres armes dans les mois à venir.

La Norvège a annoncé qu’elle ferait don d’environ 50 transporteurs de marchandises à chenilles à l’Ukraine pour aider à acheminer les fournitures vers les zones dépourvues de routes.

La réunion de Ramstein est la dernière de Milley en tant que président des Joint Chiefs. Il prendra sa retraite à la fin du mois, au terme de quatre années de métier.

Les rédacteurs d’Associated Press Tara Copp à Washington, Jan M. Olsen à Copenhague, au Danemark, et Karel Janicek à Prague ont contribué à ce rapport.

Lolita C. Baldor, Associated Press