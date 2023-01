Le chef de la défense allemande critiqué pour un message “inapproprié” sur l’Ukraine

Les députés de l’opposition demandent la démission de la ministre allemande de la Défense Christine Lambrecht pour son message “embarrassant” du Nouvel An

La ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht, a atterri dans l’eau chaude après avoir publié un message de vœux du Nouvel An dans lequel elle a évoqué le conflit en cours en Ukraine sur fond de feux d’artifice festifs à Berlin. Le message a été largement critiqué comme un “embarras” et a incité les politiciens de l’opposition et certains journalistes à demander sa démission.

Dans une vidéo publiée sur sa page Instagram personnelle samedi soir, Lambrecht peut être vue debout au milieu d’une rue de Berlin, avec des feux d’artifice bruyants derrière elle.

“Une guerre fait rage au milieu de l’Europe” dit le ministre à un moment donné, sans même mentionner la Russie ou l’Ukraine. Lambrecht poursuit en disant qu’au cours de l’année écoulée, elle a eu “beaucoup de rencontres avec des gens intéressants et formidables” et a “beaucoup d’impressions spéciales” en lien avec le conflit en cours. “Je voudrais dire un merci sincère pour cela,” Elle ajoute.

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Christine Lambrecht (@christine.lambrecht)

Un membre de la commission de la défense du Bundestag, Serap Guler, de marque le message du ministre un “embarras” cela n’a fait qu’ajouter à une pile de ses erreurs présumées précédentes. “Chaque minute supplémentaire, la chancelière [Olaf Scholz] tient toujours à ce ministre et endommagerait davantage la réputation de notre pays serait à sa porte », a déclaré le législateur de l’Union chrétienne-démocrate conservatrice (CDU) – le plus grand parti d’opposition d’Allemagne.

Il ne s’agit pas seulement de l’image de la ministre elle-même, mais de la perception de l’Allemagne en Europe et dans le monde, a averti Guler, se demandant “qui est censé nous prendre au sérieux plus?”

Ses paroles ont été reprises par un autre député de la CDU, Roderich Kiesewetter, qui a appelé le message de Lambrecht “inapproprié” dans une interview au quotidien Tagesspiegel. “Cela renforce la méfiance… envers l’Allemagne qui s’installe malheureusement en Europe et à l’international”, il a dit.

L’ancien chef de la CDU, Armin Laschet, a également fustigé le gouvernement allemand à propos du message de Lambrecht. « Ont-ils perdu la tête à Berlin ? il a écrit dans un message Twitter, se demandant si Scholz “ne se soucie vraiment pas de l’image de l’Allemagne en Europe et dans le monde.”

Le gouvernement a refusé de commenter la situation, la porte-parole adjointe du gouvernement Christiane Hoffmann ayant déclaré aux journalistes “Je ne vois aucune raison d’évaluer cela maintenant.”

La CDU réclame depuis des mois la démission de Lambrecht. Scholz a jusqu’à présent soutenu le chef de la défense, et dans une interview avec le journal SZ en décembre, il a déclaré que Lambrecht avait été un “ministre de la Défense de première classe.”