Le chef de la “culte” de TikTok, Robert Shinn, s’est vanté “il est responsable du mariage de Meghan Markle et du prince Harry” dans un sermon sauvage

Le chef de la “culte” de TIKTOK, Robert Shinn, s’est vanté d’être responsable du mariage de Meghan Markle avec le prince Harry lors d’un sermon sauvage à l’église quelques jours après le mariage royal.

Un témoin oculaire de l’étrange diatribe de Shinn, qui est le chef de la controversée église Shekinah et propriétaire de 7M Films qui gère une troupe de danse populaire TikTok, a déclaré en exclusivité au US Sun que le pasteur avait revendiqué la responsabilité du mariage royal de 2018.

Le chef de la “culte” de TikTok, Robert Shinn, s’est attribué le mérite du mariage de Meghan Markle avec le prince Harry dans un sermon de 2018 Crédit : The US Sun

La société de Shinn a produit le film Random Encounters de Meghan et son nom apparaît sur l’affiche Crédit : Imaginer des images

Le film de 2013 de Meghan, Random Encounters, a été produit par Shinn’s Imaginating Pictures.

Le nom du pasteur controversé figure même au générique au bas de l’affiche du film.

Le film a été un flop au box-office et a été largement critiqué par les critiques.

L’initié de l’église a décrit l’étrange adresse que Shinn a prononcée à ses fidèles dans les jours qui ont suivi le mariage du prince Harry avec la duchesse de Sussex.

«À l’église lors d’un sermon, après le mariage de Meghan et Harry, Robert a déclaré que sa chance de rejoindre la famille royale était due à son lien avec l’église Shekinah.

“Il s’est attribué le mérite de son mariage avec Harry parce que sa société de production défaillante a produit cet énorme flop – qui était l’une des nombreuses autres bombes au box-office de sa société.”

Le témoin oculaire du sermon a déclaré qu’il n’était pas inhabituel pour Shinn de confondre ses entreprises à but lucratif avec des événements au sein de son église.

« Robert n’a pas séparé ses entreprises à but lucratif de l’Église – il les a toujours considérées ensemble.

“Ici, il appelait le mariage de Meghan avec Harry une victoire pour l’église Shekinah, mais elle n’avait rien à voir avec l’église, elle n’était que vaguement liée à Robert via sa société de production et cette bombe de film”, a ajouté l’initié.

Comme The US Sun l’a précédemment rapporté en exclusivité, Shinn semble être dans le collimateur d’une enquête fédérale naissante sur des allégations de fraude fiscale liées à des allégations selon lesquelles les dons de l’église ont été utilisés pour les diverses activités commerciales du pasteur.

Le pasteur, qui a été frappé par des allégations selon lesquelles il dirigeait une « secte » qui a recruté les meilleurs danseurs par l’intermédiaire de sa société 7M Films et leur aurait fait subir un lavage de cerveau, est au centre d’une enquête de l’IRS à la suite d’une plainte déposée contre lui plus tôt cette année.

Shinn a été catapulté à la notoriété nationale après que la famille de la très populaire danseuse de TikTok Miranda Derrick l’ait accusé de diriger une secte et de la couper d’eux.

OPÉRATIONS FINANCIÈRES

Dans des documents examinés par The US Sun, les transactions financières du chef présumé de la secte ont maintenant piqué l’intérêt de l’Internal Revenue Service sur les allégations d’éventuelles violations de l’impôt sur le revenu.

Le pasteur, qui possède plusieurs entreprises commerciales, est accusé d’utiliser les dons de l’église pour financer ses entreprises à but lucratif.

Dans une violation fiscale potentielle contre le fondateur de l’église, il est allégué que Shinn a transféré “des fonds de ce que l’on pense être une 501 C Corp ou une” église “sans déclarer de revenus en vertu de l’article 61 de l’IRC”.

L’IRS est en train de recueillir des informations supplémentaires concernant les allégations, selon des documents examinés par The US Sun.

Alors que Shinn est actuellement surveillé par l’IRS, il a été impliqué dans un certain nombre de poursuites au fil des ans, et souvent le litige a été déposé par ses anciens fidèles.

LES PRÉOCCUPATIONS DE LA FAMILLE TIKTOK STAR

La famille de la star de TikTok, Miranda Derrick, a exprimé ses inquiétudes concernant son implication dans 7M, la société de gestion formée par le fils de Shinn, Isaiah, 25 ans.

La sœur de Miranda, Melanie, et ses parents, Dean et Kelly Wilking, ont dénoncé en larmes l’église pour les avoir prétendument coupés de Miranda dans une vidéo Instagram Live le mois dernier.

“Ils ne contrôlent pas leur vie – quelqu’un d’autre contrôle leur vie et ils en sont tous victimes”, ont affirmé les Wilking à propos des recrues de 7M.

La famille Wilking allègue qu’elle s’est séparée de Miranda en janvier 2021 après qu’elle a refusé d’aller aux funérailles de son grand-père.

Ils disent qu’elle a ensuite épousé son mari James Derrick sans le leur dire ni les inviter au mariage.

Melanie, 22 ans, a déclaré dans le plaidoyer vidéo de la famille : « Nous savons que ce n’est pas elle. Nous n’avons rien dit parce que nous avons toujours eu l’espoir qu’elle reviendrait. Nous ne voulions pas l’embarrasser.

Melanie affirme qu’elle s’est également brièvement impliquée dans l’église mais n’a pas été invitée à revenir après avoir manqué un seul service religieux, qu’elle considérait comme un “drapeau rouge”.

Lorsqu’on leur a demandé s’ils avaient contacté les autorités, Melanie a répondu : “Nous ne trouvons rien d’illégal en dehors d’un lavage de cerveau complet, ce que vous ne pouvez pas vraiment prouver.

“Donc, malheureusement, parce qu’ils sont tous adultes, personne ne peut rien faire.”

Elle a ajouté: “Je me réveille tous les jours en espérant me réveiller de ce cauchemar parce que je n’ai pas l’impression que cela devrait être réel.”

Shinn et 7M nient avec véhémence les affirmations et accusent les Wilkings de transformer les “affaires familiales privées de Miranda en un scandale public sournois pour les clics et l’influence”.

Le US Sun a contacté Shinn et l’église Shekinah pour obtenir des commentaires, mais n’a reçu aucune réponse.

Crédit de l’outil Shinn pour la «bonne fortune» de Meghan en se mariant dans la famille royale Crédit : Getty

La famille de la danseuse populaire de TikTok, Miranda Derrick, a affirmé que la troupe de danse de Shinn était une secte Crédit : Getty