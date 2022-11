Le chef de la Coupe du monde du Qatar dit que seulement 400 à 500 migrants sont morts en travaillant sur des projets de la Coupe du monde

Le chef de la Coupe du monde du Qatar a fait une déclaration audacieuse sur le nombre de travailleurs migrants décédés.

Le Guardian a rapporté qu’au moins 6 500 migrants sont morts depuis que le Qatar a obtenu le contrat de la Coupe du monde.

Les chiffres du Qatar étaient proches de 40 morts avant le tournoi, et maintenant 400 morts est l’estimation.

Dans une interview avec Piers Morgan lundile chef de la Coupe du monde du Qatar, Hassan Al-Thawadi, a déclaré que 400 à 500 personnes sont mortes dans la préparation du tournoi qui a débuté la semaine dernière, malgré des chiffres indiquant que le nombre réel de décès pourrait être beaucoup plus élevé.

“L’estimation est d’environ 400”, a déclaré Thawadi à Morgan dans un épisode de Uncensored. “Entre 400 et 500. Je n’ai pas le chiffre exact, c’est quelque chose qui est en discussion.”

“Un mort est un mort de trop, c’est clair et simple”, a-t-il poursuivi. “Chaque année, les normes d’hygiène et de sécurité sur les sites s’améliorent, du moins sur nos sites, les sites de la Coupe du monde, ceux dont nous avons la responsabilité. Certainement dans la mesure où vous avez des syndicats [commending] le travail qui a été fait sur les sites de la Coupe du monde et l’amélioration.”

L’annonce du lundi de Thawadi suivi des reportages de The Guardianqui a estimé un total de 6 500 décès de travailleurs migrants dans le pays depuis l’attribution du tournoi en 2010, sur la base des données des pays d’origine des travailleurs migrants.

“Une proportion très importante des travailleurs migrants décédés depuis 2011 n’étaient dans le pays que parce que le Qatar a obtenu le droit d’accueillir la Coupe du monde”, a déclaré Nick McGeehan, directeur de FairSquare Projects, une organisation qui a enquêté sur les décès de migrants au Qatar. a déclaré au Guardian.

L’hôte de la Coupe du monde 2022 a fait l’objet de critiques concernant les travailleurs migrants depuis qu’il a obtenu les droits d’accueil

Le Qatar a décroché une candidature controversée pour accueillir la Coupe du monde de 2022 après le tournoi de 2010 en Afrique du Sud, dans une saga où le Qatar a été accusé par les autorités américaines d’avoir soudoyé des responsables de la FIFA pour garantir la candidature. La nation du Golfe se prépare à ce moment depuis 12 ans, construisant des stades et des infrastructures pour abriter le grand nombre de matchs – et de fans – que le tournoi apporterait sûrement.

Le modèle d’abus des travailleurs migrants dans le pays du golfe Persique a été l’une des principales critiques de son organisation de la Coupe du monde. En revanche, huit personnes sont décédées lors des préparatifs de la Coupe du monde 2014 au Brésil, selon Reuters. À l’approche de la coupe du monde 2018 en Russie, 17 personnes sont mortes, Le New York Times a rapporté.

Selon The Guardian, le Qatar a construit sept nouveaux stades pour l’événement et en a rénové un huitième. Le pays a également entrepris une multitude d’autres projets de construction, notamment des améliorations aux transports en commun et aux routes, de nouveaux gratte-ciel et hôtels, et même une nouvelle ville pour accueillir le jeu final : Lusail.

Thawadi a déclaré à Morgan que le chiffre de 400 à 500 capture les décès à la suite de tout ce qui a été fait pour la Coupe du monde au cours des 12 dernières années.

“Ce n’est que le dernier exemple du manque de transparence inexcusable du Qatar sur les questions de décès de travailleurs. Nous avons besoin de données appropriées et d’enquêtes approfondies, pas de chiffres vagues annoncés lors d’entretiens avec les médias”, a ajouté McGeehan. au Gardien. “La Fifa et le Qatar ont encore beaucoup de questions auxquelles répondre, notamment où, quand et comment ces hommes sont morts et leurs familles ont-elles reçu une indemnisation.”

Le Qatar propose des chiffres plus élevés qu’il y a une semaine, mais bien inférieurs aux estimations extérieures

Les travailleurs immigrent principalement au Qatar en provenance du Népal, de l’Inde et du Pakistan dans le cadre d’un système de « kafala » (parrainage) qui donne aux entreprises privées la responsabilité de l’immigration et de l’emploi des travailleurs.

Selon le gouvernement du Qatar, 30 000 travailleurs migrants ont été employés pour se préparer au tournoi et le pays a l’un des ratios les plus élevés de migrants par citoyens, selon The Guardian. Les travailleurs travaillaient à des températures aussi chaudes que 117 degrés Fahrenheit et vivaient dans des camps de travail, selon CBS News.

En 2020, le Qatar a annoncé des réformes du travail, mais des groupes tels que Human Rights Watch ont appelé les autorités du pays à indemniser les travailleurs et leurs familles, et ont allégué des abus sur les lieux de travail avant le tournoi.

Selon le Washington Post, les travailleurs ont été soumis à des conditions de vie sordides, leurs salaires ont été retenus et des travailleurs sont décédés en raison d’une insuffisance cardiaque et d’épuisement par la chaleur, entre autres causes liées au travail.

Les chiffres de Thawadi étaient une augmentation soudaine des messages des organisateurs du tournoi, qui affirmaient que seulement 40 personnes étaient mortes avant le grand événement sportif. La répartition du pays indique que 37 personnes sont décédées de “décès non liés au travail” et que seulement trois de ces 40 étaient de “décès liés au travail”.

Des groupes de défense des droits comme Amnesty International et Human Rights Watch ont également accusé le Qatar d’avoir délivré à tort des certificats de décès et d’avoir enquêté sur la mort de milliers de travailleurs, dégonflant ainsi les chiffres et faussant leurs causes de décès. De nombreux travailleurs sont morts dans les camps de travail et non au travail, ont rapporté les groupes.