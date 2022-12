Le chef de la Coupe du monde du Qatar affirme qu’entre 400 et 500 travailleurs migrants sont morts dans des projets liés au tournoi

CNN

—



Le chef de la Coupe du monde, Hassan Al-Thawadi, a déclaré qu’entre 400 et 500 travailleurs migrants sont morts à la suite de travaux effectués sur des projets liés au tournoi – un chiffre plus élevé que les responsables qatariens n’ont cité précédemment.

Dans une interview avec Piers Morgan diffusée sur TalkTV lundi, Al-Thawadi a été interrogé sur le nombre de décès parmi les travailleurs migrants à la suite du travail de préparation du Qatar pour le tournoi.

Al-Thawadi a déclaré que trois personnes étaient mortes dans des incidents directement liés à la construction des stades, et 37 décès ont été attribués à d’autres raisons.

Pressé par Morgan sur le nombre de décès parmi les travailleurs migrants dans le cadre des efforts plus larges pour préparer le Qatar pour la Coupe du monde, il a déclaré: “L’estimation est d’environ 400, entre 400 et 500.”

« Je n’ai pas le chiffre exact, c’est quelque chose qui a été discuté. Un mort c’est trop, c’est aussi simple que ça.

Al-Thawadi a ajouté: “Je pense que chaque année, les normes de santé et de sécurité sur les sites s’améliorent, du moins sur nos sites, les sites de la Coupe du monde, ceux dont nous sommes responsables, très certainement.”

Un porte-parole du Comité suprême du Qatar pour la livraison et l’héritage (SC) a confirmé mardi qu’il y avait eu trois décès liés au travail lors de la construction des stades de la Coupe du monde et 37 décès non liés au travail.

“Des citations séparées concernant les chiffres font référence à des statistiques nationales couvrant la période 2014-2020 pour tous les décès liés au travail (414) dans tout le pays au Qatar, couvrant tous les secteurs et toutes les nationalités”, a ajouté le porte-parole dans un communiqué.

Le dilemme des travailleurs migrants de la Coupe du monde au Qatar 04:31



– Source : CNN



CNN a demandé au comité d’expliquer la divergence apparente entre la référence d’Al-Thawadi aux travailleurs migrants et la référence de sa déclaration à « toutes les nationalités », mais il n’a pas fourni de réponse.

Le Guardian a rapporté l’année dernière que 6 500 travailleurs migrants sud-asiatiques sont morts au Qatar depuis que le pays a remporté la Coupe du monde en 2010, dont la plupart étaient impliqués dans des travaux mal rémunérés et dangereux, souvent effectués dans des conditions de chaleur extrême.

Le rapport n’a pas établi de lien entre les 6 500 décès et les projets d’infrastructure de la Coupe du monde et n’a pas été vérifié de manière indépendante par CNN.

Cependant, l’année dernière, Al Thawadi – l’homme chargé de diriger les préparatifs du Qatar – a contesté ce chiffre et a déclaré à Becky Anderson de CNN que le chiffre du Guardian était un “titre sensationnel” qui était trompeur et que le rapport manquait de contexte.

Pendant ce temps, un responsable du gouvernement qatari a déclaré à CNN le mois dernier : « Le chiffre de 6 500 prend le nombre de tous les décès de travailleurs étrangers dans le pays sur une période de 10 ans et l’attribue à la Coupe du monde.

«Ce n’est pas vrai et néglige toutes les autres causes de décès, y compris la maladie, la vieillesse et les accidents de la circulation. Il ne reconnaît pas non plus que seuls 20 % des travailleurs étrangers au Qatar sont employés sur des chantiers de construction.

Selon Amnesty International, les travailleurs migrants représentent 90 % de la main-d’œuvre totale du Qatar.

Depuis que le Qatar a remporté la Coupe du monde en 2010, de nombreux travailleurs migrants ont été confrontés à des salaires différés ou impayés, au travail forcé, à de longues heures par temps chaud, à l’intimidation des employeurs et à l’impossibilité de quitter leur emploi en raison du système de parrainage du pays, les organisations de défense des droits de l’homme ont trouvé.

Gareth Southgate: les travailleurs du Qatar sont unis pour vouloir que la Coupe du monde ait lieu 02:47



– Source : CNN



Morgan a demandé si les normes de santé et de sécurité étaient suffisamment bonnes au début du projet, ce à quoi Al-Thawadi a répondu : « Je pense que dans l’ensemble, la nécessité d’une réforme du travail elle-même dicte que, oui, des améliorations doivent se produire.

“Juste pour que nous soyons clairs, c’était quelque chose qui a été reconnu avant que nous enchérissions. Les améliorations qui se sont produites ne sont pas dues à la Coupe du monde. Ce sont des améliorations que nous savions devoir faire en raison de nos propres valeurs.

“La Coupe du monde a servi de véhicule, d’accélérateur, de catalyseur à cause des projecteurs que nous avons reconnus tôt”, a-t-il ajouté.

«Cela a causé beaucoup de ces initiatives non seulement en termes d’amélioration de la législation, mais aussi de son application.

“Et c’est là qu’aujourd’hui nous en sommes arrivés à une position où nos critiques les plus ardents nous considèrent aujourd’hui comme une référence dans la région.”

Parmi les changements figure la modification significative du système Kafala, qui donne aux entreprises et aux particuliers le contrôle sur l’emploi et le statut d’immigration des travailleurs migrants.

Avant la Coupe du monde, qui a commencé plus tôt ce mois-ci et se termine le 18 décembre, le Qatar a érigé sept nouveaux stades, construit de nouveaux hôtels et agrandi l’aéroport, les réseaux ferroviaires et les autoroutes du pays.

Aimee Lewis, Pramod Acharya et Sugam Pokharel ont contribué au reportage.