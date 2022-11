Le chef de la Corée du Sud critiqué pour avoir interdit à un radiodiffuseur d’avion

SEOUL, Corée du Sud (AP) – Des organisations de journalistes affirment que le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a attaqué la liberté de la presse lorsque son bureau a interdit à l’équipe d’un diffuseur de télévision de voyager dans son avion présidentiel cette semaine pour des reportages prétendument biaisés.

Yoon avait précédemment accusé MBC d’avoir porté atteinte à l’alliance du pays avec les États-Unis après avoir publié une vidéo suggérant qu’il avait insulté des membres du Congrès américain à la suite d’une rencontre avec le président américain Joe Biden à New York en septembre.

Le bureau de Yoon a déclaré à MBC qu’il ne fournirait pas au diffuseur “d’assistance aux reportages” lors de ses prochains voyages au Cambodge et en Indonésie pour les réunions de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est et du Groupe des 20 en raison de ce qu’il a décrit comme “des distorsions répétées et des reportages biaisés” sur problèmes diplomatiques.

Yoon a doublé jeudi sa décision d’exclure les journalistes de MBC de son avion, affirmant que “d’importants intérêts nationaux” étaient en jeu. Yoon part pour le Cambodge vendredi pour assister aux réunions de l’ASEAN et il sera en Indonésie la semaine suivante pour les réunions du G-20.

“La raison pour laquelle le président utilise autant l’argent des contribuables pour voyager à l’étranger est que d’importants intérêts nationaux sont en jeu et c’est aussi pourquoi nous avons fourni une assistance aux journalistes couvrant les questions diplomatiques et de sécurité”, a déclaré Yoon. “(J’espère) que la décision pourra être comprise de ce point de vue”, a-t-il déclaré à propos de la sortie des journalistes de MBC de son avion.

Dans des déclarations fournies à l’Associated Press, MBC a déclaré que le bureau de Yoon ignorait la liberté de la presse et les principes démocratiques et qu’il enverrait toujours des journalistes au Cambodge et en Indonésie sur des vols alternatifs pour couvrir le voyage de Yoon afin de servir le “droit du public à savoir”.

Une coalition d’organisations de journalistes, dont l’Association des journalistes de Corée et le Syndicat national des travailleurs des médias, a publié une déclaration exigeant que le bureau de Yoon retire ce qu’il a décrit comme une “restriction anticonstitutionnelle et anhistorique sur les reportages”, et pour les responsables présidentiels impliqués dans la décision de démissionner.

“L’avion présidentiel est exploité avec l’argent des contribuables et chaque média paie avec son propre argent pour couvrir les frais de reportage”, ont-ils déclaré. Ils ont comparé l’incident au moment où la Maison Blanche, sous l’ancien président américain Donald Trump, a suspendu la carte de presse du correspondant de CNN, Jim Acosta, après avoir eu une conversation animée avec Trump lors d’une conférence de presse.

« Signaler et surveiller la façon dont le président, en tant que personnalité publique, s’acquitte de ses responsabilités et devoirs publics est un élément essentiel de la démocratie. Nous ne pouvons réprimer notre étonnement que le bureau présidentiel confond l’utilisation de l’avion présidentiel par les journalistes avec l’utilisation de la propriété privée et le considère comme une œuvre de bienfaisance étendue par Yoon Suk Yeol, l’individu », ont déclaré les groupes.

En septembre, MBC a filmé Yoon en train de parler à ses assistants et à de hauts diplomates après une brève conversation avec Biden en marge des réunions de l’Assemblée générale des Nations Unies. Alors que l’audio n’était pas clair, Yoon pouvait être entendu utiliser ce qui semblait être un langage indécent lors des commentaires que le diffuseur a sous-titrés comme suit : “Ce ne serait pas trop embarrassant pour Biden si ces idiots de la législature n’approuvaient pas ?”

La rencontre de Yoon avec Biden est intervenue après qu’ils aient tous deux prononcé des discours en faveur du Fonds mondial, une campagne internationale de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. L’administration Biden a promis 6 milliards de dollars de contributions américaines à l’initiative jusqu’en 2025, mais elle attend l’approbation du Congrès. Le gouvernement de Yoon a promis 100 millions de dollars.

Le bureau de Yoon a ensuite insisté sur le fait qu’il ne parlait pas du Congrès américain ou de Biden. Kim Eun-hye, porte-parole de Yoon, a déclaré qu’il craignait que l’Assemblée nationale contrôlée par l’opposition de Corée du Sud ne rejette ses plans de contribution de 100 millions de dollars. Elle a insisté sur le fait que le mot entendu par MBC en tant que Biden était en fait “nal-li-myeon”, une expression qui peut être utilisée pour décrire quelque chose qui est jeté.

Après son retour à Séoul, Yoon a déclaré que les médias pourraient mettre la sécurité de la Corée du Sud en danger en “portant atteinte à l’alliance avec des informations qui diffèrent des faits”. Il n’a pas encore précisé s’il a décrit les législateurs sud-coréens comme des “idiots”.

Kim Tong-hyung, Associated Press