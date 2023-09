Le chef de la Cop26, Alok Sharma, devient le dernier député envisageant de se retirer aux prochaines élections

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

L’ancien membre du cabinet et président de la Cop26, Sir Alok Sharma, a annoncé qu’il se retirerait aux prochaines élections générales.

Sir Alok, qui a dirigé la conférence des Nations Unies sur le changement climatique à Glasgow il y a deux ans, a critiqué la baisse de Rishi Sunak à zéro émission nette la semaine dernière.

Commentant l’édulcoration des politiques vertes par le Premier ministre, Sir Alok s’est dit préoccupé par la « fracture du consensus politique britannique sur l’action climatique » et par le fait que « couper et modifier les politiques » crée de l’incertitude pour les entreprises et le public.

Il est le dernier d’un certain nombre de poids lourds conservateurs, dont Dominic Raab, Sajid Javid et Ben Wallace, qui ont décidé de se retirer lors des prochaines élections générales.

Dans une déclaration sur X, anciennement Twitter, publiée mardi soir, il a déclaré : « J’ai informé ce soir mon association conservatrice locale que j’ai décidé de ne pas me présenter aux prochaines élections générales et que je ne cherche donc pas à être adopté comme candidat conservateur. candidat au siège révisé de Reading West & Mid Berkshire. Cela n’a pas été une décision facile pour moi.

Sir Alok Sharma s’exprime sur scène lors de Global Citizen NOW: Climate Sessions 2023 à New York (Getty Images pour Global Citizen)

« Cela a été l’honneur de ma vie d’être député d’une circonscription de la ville où j’ai grandi et un privilège de servir au gouvernement et de représenter le Royaume-Uni sur la scène internationale.

« Mes remerciements à tous les électeurs, organisations locales, associations caritatives et entreprises avec lesquels j’ai eu le plaisir de travailler depuis que j’ai été sélectionné comme candidat parlementaire en 2006, alors que nous avons fait campagne ensemble sur toute une série de sujets pour faire de notre région un meilleur endroit pour vivre et travailler.

« Je continuerai de soutenir mes collègues conservateurs et de servir mes électeurs avec diligence pour le reste de mon mandat en tant que député, ainsi que de défendre au Parlement les causes qui me tiennent à cœur, en particulier l’action climatique.

Sir Alok a été fait chevalier pour sa contribution en tant que leader mondial dans la lutte contre le changement climatique dans le palmarès du Nouvel An 2023.

Le député conservateur de Reading West, élu en mai 2010, a été nommé président à temps plein de la Cop26, la 26e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, en janvier 2021.

Plus de 70 députés ont annoncé qu’ils ne se présenteraient pas aux prochaines élections générales.

Parmi ceux qui se sont retirés figurent les anciens ministres conservateurs Dominic Raab, Matt Hancock et Sajid Javid, ainsi que l’actuel secrétaire à la Défense Ben Wallace.

Les anciennes ministres travaillistes Harriet Harman et Margaret Hodge ont également annoncé leur intention de démissionner, tout comme l’ancien chef du SNP à Westminster, Ian Blackford, et les présidents du comité restreint, Sir Bill Cash, William Wragg et Robin Walker.