Le chef de la Commerzbank dit qu’il ne se prépare pas à une catastrophe, mais à une légère récession

Le PDG de Commerzbank a également déclaré que les actions des régulateurs, des politiciens et des banques d’entreprise ont établi “l’optimisme” que le secteur peut gérer l’environnement économique actuel.

“Nous aurons deux années difficiles devant nous mais nous sommes résilients et forts. [If] nous travaillons tous ensemble nous devrions être [able to] gérer la situation », a-t-il dit.

Le chef de la Deutsche Bank, Christian Sewing, a été plus franc dans ses commentaires sur la réglementation en Allemagne et en Europe plus largement, disant qu’il craignait que “le pendule ne soit sur le point d’aller trop loin” et puisse “désavantager structurellement” l’industrie parmi les concurrents mondiaux.

“Le cadre réglementaire actuel ne fait pas grand-chose pour renforcer les banques européennes”, a-t-il déclaré lors du même événement vendredi. “Au lieu d’élargir et de resserrer davantage, nous devrions également examiner où cela aurait pu aller trop loin.”

Il a ajouté que si l’Europe est actuellement un leader de la finance durable, le bloc “perdra bientôt ce leadership” si la réglementation “continue comme elle l’a fait”.