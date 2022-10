Le chef de la Colombie-Britannique s’attaque à la nature pour la série Disney + – Kelowna Capital News

Jade Berg avait froid.

C’était sa quatrième nuit dans les bois et la rivière atmosphérique venait de frapper la Colombie-Britannique. Il essayait de dormir dans un abri de fortune qu’il a décrit comme “pire que de dormir sous une passoire à pâtes”.

Tout était mouillé, ses gants imperméables avaient été essorés trop de fois, ses vêtements n’avaient pas séché depuis qu’il était tombé dans l’océan trois jours auparavant et la tempête atteignait son apogée.

Pourtant, il devait dormir, ou du moins essayer. Il somnolait, parfois jusqu’à vingt minutes d’affilée, mais se réveillait à nouveau lorsqu’il se retournait et qu’une pluie d’eau glacée qui s’était accumulée sur sa capuche imperméable se déversait dans sa veste.

« Je n’ai jamais eu aussi froid de ma vie, dit-il.

Berg avait passé les trois derniers jours dans les bois de la Sunshine Coast, mais il ne faisait pas que camper. Il essayait de préparer un repas cinq étoiles et faisait tout cela devant la caméra pour la nouvelle série Chefs Vs de Hulu. Sauvage.

Chefs Vs. Wild est une nouvelle émission sur Hulu qui sera présentée en première au Canada à la fin octobre. L’idée est qu’un chef gastronomique est jumelé à un survivaliste quelque part dans les bois de la côte ouest.

Ils ont quatre jours pour rassembler et fabriquer autant d’ingrédients que possible tout en survivant par eux-mêmes, puis utiliser ces ingrédients pour créer un repas cinq étoiles.

« Ce qu’ils ne montrent pas dans la série, c’est qu’on n’avait pas de nourriture avec nous, les vêtements sur le dos et un sac à dos rempli de sucre et de vinaigre pour faire des infusions… On ne dort pas dans des sacs de couchage. Nous dormons sur des fougères épées dans un abri que nous avons construit, essayant de rester à l’abri de la pluie », a déclaré Berg. « Quand on tombe sur la nourriture – par exemple on a trouvé des huîtres sur la plage un jour – on la garde ? Nous devons faire une entrée, une entrée et un dessert. Ou le mangeons-nous parce que nous n’avons rien mangé depuis des jours ?

En 2008, Berg est arrivé sur la côte ouest avec le rêve d’être chef. Il avait 100 $ en poche, pas de logement ni de travail, mais il s’est immédiatement lancé dans la scène des restaurants de Vancouver. Après avoir payé sa cotisation là-bas pendant quelques années et rebondi sur la côte entre Vancouver et Powell River, il s’est finalement installé à Campbell River et a travaillé dans la fine cuisine en tant que chef. C’était jusqu’à ce qu’il subisse une grave blessure au dos et qu’on lui dise qu’il devait abandonner le travail de ses rêves.

“Work Safe a dit” oui, vous ne cuisinerez plus jamais “”, a-t-il déclaré. “Cela a conduit à beaucoup d’introspection, qu’est-ce que j’allais faire? C’est à cela que j’ai lié mon identité. J’ai commencé à conduire commercialement… et j’ai commencé à m’intéresser davantage au côté de la nourriture sauvage.

C’est grâce à son goût pour la nourriture sauvage qu’une opportunité inattendue s’est présentée.

«J’ai commencé à pêcher beaucoup plus et je voulais vraiment commencer à sortir et à chercher de la nourriture, à chasser et à faire tout ce que je pouvais pour avoir ce lien avec la terre et la nourriture que je préparais. J’ai commencé à en publier des photos sur Instagram et c’est devenu en quelque sorte mon marketing. J’ai reçu un jour un message d’ITV Casting, disant qu’ils aimeraient m’avoir dans cette nouvelle émission », a-t-il déclaré.

Quelques mois plus tard, il a été déposé dans la brousse et les choses ne se sont pas tout à fait déroulées comme prévu.

“Au cours des deux premières semaines où j’étais là-bas (avant le tournage), la recherche de nourriture était incroyable, mais dès que le vent et la pluie ont commencé à frapper, les champignons sont passés de la fleur de l’âge à la pourriture et à l’inexistence”, a-t-il déclaré. “Nous devions le garder frais, si vous trouviez un bouquet de champignons, dans quoi allez-vous les garder?”

Pendant tout ce temps, il subsistait avec environ 100 calories par jour et devait participer à un concours de cuisine à la fin de tout cela.

«Ce n’était que quatre nuits, mais ces quatre nuits semblaient bien plus longues que cela. Le deuxième soir, j’ai pensé ‘dans quoi me suis-je embarqué ?’ Le troisième jour, je n’avais rien mangé ce jour-là, mon partenaire avait été retiré du jeu (en raison de l’hypothermie), alors je faisais tout le travail de recherche de nourriture moi-même », a-t-il déclaré.

«J’ai eu une sorte de genre, je ne sais pas mec, un changement de cœur ou une sorte de révélation. La première fois depuis que je suis entré dans cette dépression après l’opération au dos et la fin de ma carrière, je me suis senti aussi vivant. J’étais comme ‘putain de merde, je peux ressentir ça.’ Je n’étais pas seulement engourdi », a-t-il déclaré. “J’étais misérable, j’avais froid et faim, et je ne sais pas si c’était une combinaison de ne pas manger pendant autant de jours ou de ne pas dormir. Cela semble stupide et cliché, mais putain de merde, ça a été un grand tournant pour moi. Cela m’a permis de retrouver ma passion. »

“Il s’agit d’embrasser le sucer”, a-t-il déclaré.

En ce qui concerne la partie concours de cuisine de l’émission, nous ne voulons pas dévoiler la fin. Cependant, Berg a dit qu’il cuisinait quelque chose d’inattendu avec un oursin.

Il espère que cette émission donnera plus de visibilité à son entreprise Wild Isle Cooking et aidera plus de gens à se rendre compte de la quantité de nourriture disponible à leurs pieds.

« Pour moi, tout est une question de connexion. Vous allez à l’épicerie et obtenez un morceau de viande, emballé dans du plastique sur un morceau de polystyrène… . Vous ne respectez pas l’ingrédient et vous ne comprenez pas vraiment… c’était un animal vivant, respirant et sensible », a-t-il déclaré. “Si vous êtes là-bas… cueillir des baies pendant des heures et des heures pour en avoir assez pour faire la confiture que vous voulez pour la saison, vous travaillez dur pour cela et développez une connexion et du respect.”

Chefs Vs. Wild commence à diffuser sur Disney + le 26 octobre, avec deux épisodes par semaine. Berg est présenté dans l’épisode 3, qui sera disponible le 2 novembre.

