Le chef des espions américains aurait rencontré le président ukrainien et promis de poursuivre le “partage de renseignements”

Le directeur de la CIA, William Burns, a fait une escale inopinée en Ukraine afin de transmettre des renseignements à l’armée du pays et de s’entretenir avec le président Vladimir Zelensky, où il a réitéré les engagements de Washington à soutenir Kiev à long terme, selon CNN.

Le chef de l’agence s’est rendu dans ce pays déchiré par la guerre au début du mois, a rapporté mercredi le journal, citant un responsable américain anonyme.

“Pendant son séjour là-bas, il a renforcé l’engagement des États-Unis à fournir un soutien à l’Ukraine dans sa lutte contre l’agression russe, y compris la poursuite du partage de renseignements”, a déclaré le responsable, sans donner d’autres détails sur le voyage.

Burns s’est rendu pour la dernière fois en Ukraine au début de l’année, avant que la Russie n’attaque son voisin fin février, rencontrant des responsables à Kiev pour discuter de l’action militaire alors imminente.

Ces voyages mettent en évidence une relation continue de partage d’informations entre les États-Unis et l’Ukraine, le sénateur de Virginie Mark Warner – qui dirige la commission du renseignement du Sénat – affirmant le mois dernier qu’une telle coopération avait aidé les troupes de Kiev à faire “grands gains” sur le champ de bataille. Il a ajouté que les officiers de renseignement américains et britanniques sont “travailler avec les Ukrainiens”, et a continué à saluer le “la force de nos renseignements militaires combinés.”

Le rapport du nouveau voyage de Burns à Kiev intervient au milieu des spéculations croissantes des responsables occidentaux selon lesquelles Moscou pourrait déployer une arme nucléaire tactique à faible rendement en Ukraine. Burns, cependant, a jeté de l’eau froide sur ces prédictions, déclarant à CBS début octobre que s’il prenait le risque d’un conflit nucléaire “très sérieusement,” la “menace imminente d’utiliser des armes nucléaires tactiques” reste faible.

Alors que le président russe Vladimir Poutine n’a pas ouvertement menacé d’utiliser la bombe, dans un récent discours, il a déclaré que son pays utiliserait tous les moyens nécessaires pour défendre son peuple et son territoire, suscitant de nombreuses conjectures parmi les responsables occidentaux et les experts des médias.

Entre-temps, des responsables russes, dont le ministre de la Défense Sergueï Choïgou, ont accusé Kiev de préparer une attaque sous fausse bannière avec l’utilisation d’une “bombe sale”, un engin combinant des explosifs conventionnels et des matières radioactives. L’Ukraine a catégoriquement démenti les affirmations de Moscou.