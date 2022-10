Le chef de la CIA se penche sur la prétendue menace nucléaire de Poutine — RT World News

Les agences de renseignement américaines ne voient pas de “preuves pratiques” que la Russie se prépare à utiliser des armes nucléaires, a déclaré le directeur de la CIA William Burns

La Central Intelligence Agency (CIA) ne croit pas que le président russe Vladimir Poutine se prépare actuellement à déployer des armes nucléaires en Ukraine, a déclaré dimanche le chef de l’agence, William Burns, dans une interview.

« Nous devons prendre très au sérieux [any] genre de menaces, compte tenu de tout ce qui est en jeu », Burns a déclaré à CBS Evening News avec Norah O’Donnell.

Cependant, il a reconnu que “nous ne voyons aucune preuve pratique aujourd’hui dans la communauté du renseignement américain que [Putin] se rapproche de l’utilisation réelle » ou qu’il y en a “menace imminente d’utiliser des armes nucléaires tactiques.”

A demandé si le dirigeant russe bluffait en parlant d’être prêt à l’emploi « tous les moyens à [its] disposition” si l’intégrité territoriale du pays était menacée, Burns a déclaré qu’il était “très difficile à dire à ce stade.”

Le directeur de la CIA a décrit la rhétorique de Poutine et d’autres hauts responsables comme « téméraire et profondément irresponsable ». Il a également suggéré qu’il appartenait aux décideurs américains de faire savoir à Moscou qu’une telle décision aurait “graves conséquences”.















Le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace, a affirmé dimanche que la Russie était “hautement improbable” d’utiliser des armes nucléaires en Ukraine, mais a affirmé que le dirigeant russe était également “totalement irrationnel”.

La question est au premier plan depuis que Poutine a annoncé une mobilisation partielle il y a deux semaines et a averti que Moscou était prêt à utiliser toutes les armes de son vaste arsenal pour se défendre si nécessaire.

« Si l’intégrité territoriale de notre nation est menacée, nous utiliserons certainement tous les moyens dont nous disposons pour défendre la Russie et notre peuple. Ce n’est pas du bluff” Poutine a déclaré à l’époque.

Il a réitéré le message vendredi dans une allocution lors de la signature des traités d’unification pour l’adhésion des Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, ainsi que des régions de Kherson et de Zaporozhye, à la Russie. “Nous défendrons notre terre avec toutes les forces et ressources”, a juré le président.

Les paroles de Poutine ont été interprétées par les politiciens et les médias occidentaux comme une menace voilée que Moscou puisse déployer des armes nucléaires dans le conflit en cours en Ukraine.

LIRE LA SUITE:

Les États-Unis ne croient pas que la Russie utilisera des armes nucléaires en Ukraine

Fin septembre, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, a rejeté ces spéculations, déclarant : “Nous ne menaçons personne avec des armes nucléaires.”

Le diplomate a renvoyé les journalistes à la doctrine militaire russe, qui stipule que les armes nucléaires ne peuvent être utilisées que si de telles armes ou d’autres armes de destruction massive sont utilisées contre le pays, ou s’il est confronté à une menace existentielle des armes conventionnelles.