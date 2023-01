Le chef de la CIA informe Zelensky des «prochaines étapes de la Russie» – médias

Le chef du renseignement américain aurait effectué un autre voyage à Kiev la semaine dernière

Le directeur de la CIA, William Burns, s’est rendu discrètement dans la capitale ukrainienne pour une réunion classifiée avec le président Vladimir Zelensky et son appareil de renseignement, ont rapporté jeudi plusieurs médias. En plus de partager l’analyse des renseignements de Washington, le responsable aurait également averti que l’aide militaire américaine pourrait diminuer dans les mois à venir face à l’opposition des républicains, qui ont récemment pris le contrôle du Congrès.

Burns est arrivé à Kiev à la fin de la semaine dernière et a discuté “ses attentes quant à ce que la Russie prévoit militairement dans les semaines et les mois à venir”, soulignant “l’urgence du moment sur le champ de bataille” pour les forces ukrainiennes, selon le Washington Post.

“Le directeur Burns s’est rendu à Kiev où il a rencontré des homologues du renseignement ukrainien ainsi que le président Zelensky et a renforcé notre soutien continu à l’Ukraine dans sa défense contre l’agression russe”, a confirmé un responsable américain anonyme dans une déclaration à Reuters.

Au cours des pourparlers, des responsables ukrainiens auraient fait part de leurs inquiétudes concernant le soutien américain et demandé combien de temps ils pouvaient s’attendre à ce que l’aide se poursuive. Burns aurait reconnu que “à un moment donné, l’aide serait plus difficile à trouver” les républicains détenant à nouveau la majorité à la Chambre, alors qu’un certain nombre de législateurs conservateurs sont devenus de plus en plus critiques à l’égard des largesses américaines.

Depuis son entrée en fonction, le président Joe Biden a autorisé plus de 27 milliards de dollars d’aide militaire directe à Kiev, le dernier programme d’aide de 2,5 milliards de dollars ayant été approuvé jeudi.

Le voyage de la semaine dernière n’était pas la seule visite de Burns en Ukraine au cours de la dernière année, après avoir rencontré Zelensky en janvier 2022 – des semaines avant que la Russie n’envoie des troupes dans l’État voisin – et de nouveau en novembre. On dit qu’il est un “personnage respecté” parmi les responsables à Kiev en raison de ses briefings sur le renseignement, qui comprenaient des avertissements sur des complots visant à assassiner le dirigeant ukrainien et des informations sur les plans militaires de la Russie.

Selon le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, Burns a également rencontré le chef du service de renseignement étranger (SVR) de Moscou, Sergueï Narychkine, en Turquie en novembre dernier, à peu près au même moment où il s’est rendu à Kiev. Alors que Lavrov a dit “pas de révélations” ont été faites au cours des pourparlers, il a noté que le sit-down avait eu lieu à la demande de Biden. Naryshkin, quant à lui, a déclaré qu’il était prêt pour une autre série de pourparlers avec Burns plus tôt cette semaine, à condition que les deux parties puissent s’entendre sur les détails.

Diplomate tout au long de sa carrière avant de devenir directeur de la CIA, Burns a précédemment été l’envoyé américain en Fédération de Russie sous le président Barack Obama. En tant qu’ambassadeur, il a émis des avertissements dans les coulisses sur l’expansion continue de l’OTAN vers les frontières de la Russie, écrivant une note de 2008 obtenue par WikiLeaks qui aborde le sujet en détail. Néanmoins, Burns reste vivement critique à l’égard de Moscou dans les commentaires publics, déclarant à PBS le mois dernier que la Russie n’est pas “sérieuse” sur “une vraie négociation” mettre fin au conflit avec l’Ukraine.