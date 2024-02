Le chef de la CIA fait pression pour un accord de cessez-le-feu à Gaza en Egypte

Une équipe de tournage de NBC News a enregistré des tirs autour de l’hôpital Nasser et d’un entrepôt de matériel médical en feu après un bombardement apparent d’Israël.

“Ils étaient sur le terrain pour documenter les conditions de vie des familles palestiniennes déplacées dans cette zone particulière et documenter l’horreur qu’elles ont vécue au cours des dernières 24 heures alors que des frappes aériennes massives ont ciblé la majeure partie de la ville de Rafah, où près de 100 personnes ont été tuées. ont été tués », a déclaré Mahmoud.

Son collègue Hani Mahmoud a déclaré que Matar et Abu Omar avaient été frappés par un drone alors qu’ils travaillaient à Miraj.

Le correspondant d’Al Jazeera, Ismail Abu Omar, et son caméraman, Ahmad Matar, étaient dans un état « grave » après avoir été blessés lors d’une frappe de drone au nord de Rafah. média a rapporté aujourd’hui .

“J’ai amené un camion tuk tuk et j’ai commencé à charger nos affaires”, a-t-il ajouté. “J’espère que nous trouverons la sécurité et que nous serons à l’abri des bombardements. Nous nous sentons désespérés. Que devons-nous faire ?”

“La question est : où vont les gens ? Nous sommes arrivés à Rafah, et maintenant ils menacent de l’envahir, alors où allons-nous ?” » a-t-il déclaré, faisant référence à une invasion terrestre imminente.

“Nous avons des jeunes. Nous ne savons pas où aller dans les tentes et nous avons tellement peur que les obus nous attaquent. C’est pourquoi nous voulons partir. Nous ne pouvons pas vivre. Il n’y a aucune sécurité ici”, dit-elle.

Dans une vidéo tournée par une équipe de NBC News à Rafah, de jeunes enfants démontaient les tentes, tandis que d’autres Gazaouis déplacés emballaient des matelas enroulés et récupéraient des cruches d’eau avant leur voyage hors du camp de réfugiés.

Sous la menace d’une invasion terrestre par les forces israéliennes, des Palestiniens paniqués et déjà déplacés dans le sud de Gaza ont déclaré aujourd’hui qu’ils cherchaient une sécurité relative.

« Panique croissante » pour les habitants de Gaza alors que les responsables se réunissent au Caire pour négocier un accord sur les otages et un cessez-le-feu

Le directeur de la CIA, William Burns, et le chef du Mossad israélien, David Barnea, sont aujourd’hui au Caire pour négocier un accord d’otages et un cessez-le-feu de six semaines.

La correspondante de NBC, Molly Hunter, a rejoint Andrea Mitchell de News pour discuter de ce qu’un cessez-le-feu pourrait signifier pour les Gazaouis confrontés à une crise humanitaire à Rafah.

“C’est incroyablement désespéré, Andrea, et il y a une véritable sorte de panique croissante, parce que nous avons regardé l’écran partagé se dérouler aujourd’hui dans la région”, a déclaré Hunter. “Il y a Bill Burns, le chef des services de renseignement israéliens, et d’autres responsables régionaux, réunis au Caire pour peaufiner, espérons-le, les derniers détails de cet accord de libération des otages et parvenir à un cessez-le-feu.”

“A Rafah, personne ne croit que le Premier ministre israélien attendra nécessairement pour lancer cette incursion terrestre qu’un accord soit signé”, a-t-elle ajouté.