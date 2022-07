Le chef de la CIA dit que 15 000 Russes ont été tués dans la guerre en Ukraine, Poutine est en bonne santé

Avant l’invasion et dans les mois qui ont suivi, Poutine a été dépeint comme plus excentrique et irrationnel. La spéculation répandue selon laquelle il est malade, peut-être atteint d’un cancer, a continué de circuler alors que la guerre se prolonge.

Les États-Unis envisagent également d’envoyer des armes plus avancées à l’Ukraine, alors que Kyiv craint que les forces russes ne se retranchent davantage si la guerre se prolonge en hiver, ce qui rend les contre-attaques plus difficiles. “Après l’hiver, quand les Russes auront plus de temps pour creuser, ce sera certainement plus difficile”, a déclaré mardi le chef de cabinet du président ukrainien, Andriy Yermak.