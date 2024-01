Le chef de la CIA affirme que la guerre en Ukraine a fait de la Russie le vassal économique de la Chine

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. “La guerre de Poutine a déjà été un échec pour la Russie à plusieurs niveaux”, a écrit le directeur de la CIA, William J. Burns, dans un article d’opinion pour Foreign Affairs. Contributeur via Getty Images

La guerre entre la Russie et l’Ukraine a infligé de nombreux revers à Vladimir Poutine, a déclaré le chef de la CIA, William Burns.

Burns a déclaré dans un éditorial pour Affaires étrangères que la guerre s’est « révélée stupide et illusoire » pour Poutine.

Selon Burns, l’invasion a affaibli l’armée et l’économie russes.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a paralysé son économie et l’a laissée redevable à la Chine, a déclaré le directeur de la CIA, William J. Burns.

“L’économie russe subit des revers à long terme et le pays scelle son destin de vassal économique de la Chine”, a écrit Burns dans un article d’opinion pour Affaires étrangères mardi.

La Russie est aux prises avec les sanctions économiques paralysantes de l’Occident depuis qu’elle a envahi l’Ukraine en février 2022. Mais les liens entre la Russie et la Chine n’ont fait que se renforcer, le commerce bilatéral atteignant un montant record de 240 milliards de dollars en 2023, selon Données des douanes chinoises.

“La guerre de Poutine a déjà été un échec pour la Russie à plusieurs niveaux”, écrit Burns dans son article. “Son objectif initial de s’emparer de Kiev et de soumettre l’Ukraine s’est avéré insensé et illusoire.”

La guerre en Ukraine, a déclaré Burns, a causé « d’immenses dégâts » à l’armée russe.

“Au moins 315 000 soldats russes ont été tués ou blessés, les deux tiers du stock de chars d’avant-guerre de la Russie ont été détruits et le programme de modernisation militaire tant vanté de Poutine, qui dure depuis des décennies, a été vidé de sa substance”, a écrit Burns dans son éditorial.

Les revers militaires et économiques de la Russie l’ont également amenée à se tourner vers des pays comme la Corée du Nord et l’Iran pour obtenir des munitions.

“Les ambitions exagérées de Poutine se sont également retournées contre lui d’une autre manière : elles ont incité l’OTAN à devenir plus grande et plus forte”, a déclaré Burns dans son article.

L’alliance militaire a vu ses rangs croître au cours de l’année écoulée, avec la Finlande qui l’a rejoint en avril. Demande d’adhésion de la Suède à l’OTAN a reçu l’appui de tous les membres, à l’exception de celui de la Hongrie.

L’évaluation cinglante de Burns à l’égard de Poutine et de la Russie a été reprise par le secrétaire britannique à la Défense, Grant Shapps, au début du mois.

“Le monde a tourné le dos à la Russie, forçant Poutine à l’humiliation de se tourner vers la Corée du Nord pour poursuivre son invasion illégale”, a écrit Grant Shapps dans un communiqué. Message X le 5 janvier.

Les représentants de Burns n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Business Insider envoyée en dehors des heures normales de bureau.