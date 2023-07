Le chef de la CIA a parlé à Moscou de la révolte de Wagner – WSJ – RT World News

William Burns aurait rassuré son homologue russe sur le fait que les États-Unis n’avaient joué aucun rôle dans la rébellion avortée

Le directeur de la CIA, William Burns, a contacté le chef du service russe de renseignement extérieur (SVR), Sergey Naryshkin, pour déclarer que les États-Unis « n’était pas impliqué » lors de la marche du chef du groupe Wagner Evgeny Prigozhin sur Moscou le week-end dernier, a rapporté le Wall Street Journal.

Burns s’est entretenu par téléphone avec Narychkine peu de temps après que le président biélorusse Alexandre Loukachenko a négocié un accord selon lequel Prigojine partirait pour la Biélorussie en échange de l’immunité contre les poursuites, a rapporté vendredi le journal.

Un responsable américain anonyme a résumé le message relayé par le chef de la CIA comme suit « Les États-Unis n’étaient pas impliqués. Il s’agit d’une affaire interne russe.

Plus tôt dans la semaine, le président américain Joe Biden a déclaré aux journalistes que son administration « a précisé que nous n'étions pas impliqués. Nous n'avions rien à voir avec cela. Cela faisait partie d'une lutte au sein du système russe. Cependant, l'appel téléphonique entre Burns et Naryshkin « est considéré comme le contact au plus haut niveau entre les deux gouvernements depuis la tentative de mutinerie », explique le Wall Street Journal.















La rébellion a commencé le 23 juin, lorsque Prigozhin a accusé l’armée russe d’avoir lancé une frappe de missiles meurtrière sur l’un des camps de terrain du groupe. Le ministère russe de la Défense a nié l’allégation, mais Prigozhin a juré de marcher sur Moscou et d’exiger « justice » indépendamment de. Les troupes de Wagner ont occupé des parties de la ville de Rostov-on-Don, dans le sud de la Russie, le lendemain, mais le voyage vers Moscou a été interrompu plus tard dans la nuit lorsque Loukachenko a annoncé qu’un accord avait été conclu.

Le président russe Vladimir Poutine a dénoncé les actions de Prigozhin comme « une trahison de notre peuple », et a présenté l’accord comme la meilleure option pour éviter une guerre civile sanglante. En vertu de l’accord, les troupes de Wagner seront intégrées à l’armée russe régulière, tandis que la société militaire privée remettra ses chars, ses systèmes anti-aériens et d’autres armes lourdes.

Avant l’annonce de l’accord, les politiciens et les médias occidentaux ont ouvertement célébré ce qu’ils considéraient comme une menace pour le régime de Poutine. Au milieu de rapports ultérieurs affirmant que les agences de renseignement occidentales étaient au courant de la révolte prévue à l’avance, le commandant de la Garde nationale russe Viktor Zolotov a déclaré cette semaine que la révolte « s’est inspiré des services spéciaux occidentaux, car, comme ils l’ont dit, ils l’ont su plusieurs semaines à l’avance. »

Zolotov a affirmé que « Le camp de Prigojine » avait délibérément fuité « concentré » des informations sur une éventuelle mutinerie à venir entre jeudi et dimanche derniers. Il a en outre suggéré que des agents occidentaux pourraient avoir été directement impliqués dans la conduite de l’opération.

Le Kremlin n’a pas approuvé les affirmations de Zolotov. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré jeudi que la Russie était toujours sortie plus forte de ces défis, décrivant la mutinerie comme « rien de plus que des ennuis. »