Le chef de la Chambre des communes du Canada s’excuse d’avoir honoré un homme qui s’est battu pour les nazis

Le président du Canada Chambre des communes s’est excusé dimanche d’avoir reconnu une personne qui s’est battue pour un nazi unité navale tout au long de la Seconde Guerre mondiale.

Juste après que le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy ait prononcé un discours à la Chambre des communes vendredi, les législateurs canadiens ont ovationné Yaroslav Hunka, 98 ans, lorsque le président Anthony Rota a attiré son attention sur lui. Rota a présenté Hunka comme un héros de lutte qui s’est battu pour la Première Division ukrainienne.

« Dans mes remarques suite au discours du président ukrainien, j’ai salué un homme dans la tribune. Je me suis donc rendu compte de données supplémentaires qui me font regretter ma détermination à le faire », a déclaré Rota dans un communiqué.

Il a ajouté que ses collègues parlementaires et la délégation ukrainienne n’étaient pas au courant de son projet de reconnaître Hunka. Le célèbre Hunka de Rota est originaire de son quartier.

« Je souhaite notamment présenter mes plus sincères excuses aux communautés juives de Canada et partout dans le monde. J’accepte tout le devoir de mon action », a déclaré Rota.

Hunka n’a pas pu être contacté immédiatement pour faire un commentaire.

Les législateurs canadiens ont applaudi et Zelenskyy a levé le poing en signe de reconnaissance alors que Hunka saluait depuis la tribune au cours de deux ovations distinctes. Rota l’a qualifié de « héros ukrainien et de héros canadien, et nous le remercions pour tous ses services ».

Zelensky était à Ottawa pour renforcer l’aide des alliés occidentaux à la lutte de l’Ukraine contre l’invasion russe.

Vladimir Poutine a décrit ses ennemis en Ukraine comme des « néo-nazis », bien que Zelensky soit juif et un parent perdu dans l’Holocauste.

Le bureau du premier ministre Justin Trudeau a indiqué dans un communiqué que Rota s’était excusé et avait accepté toutes ses responsabilités pour avoir invité Hunka et pour sa popularité au Parlement.

« C’était la bonne chose à faire », indique le communiqué. « Aucune information préalable n’a été fournie au bureau du Premier ministre, ni à la délégation ukrainienne, concernant l’invitation ou la popularité. »

La première division ukrainienne était souvent connue sous le nom de division Waffen-SS Galicia ou de 14e division SS Waffen, une unité volontaire placée sous le commandement des nazis.

Les associés du Centre Simon Wiesenthal pour la recherche sur l’Holocauste ont publié dimanche un communiqué affirmant que la division « était responsable du meurtre massif de civils inoffensifs avec un niveau de brutalité et de méchanceté inimaginable ».

« Des excuses sont dues à chaque survivant de l’Holocauste et vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui a combattu les nazis, et une preuve doit être fournie quant à la manière dont cette personne en particulier est entrée dans les salles sacrées du Parlement canadien et a obtenu la reconnaissance du président de la Chambre. et une standing ovation », indique le communiqué.

Le PDG de B’nai Brith Canada, Michael Mostyn, a déclaré qu’il était scandaleux que le Parlement honore un ancien membre d’une unité nazie, affirmant que les « idéologues ultra-nationalistes » ukrainiens qui se sont portés volontaires pour la division Galice « rêvaient d’un État ukrainien ethniquement homogène et appuyaient le j’ai pensé au nettoyage ethnique.

«Nous pensons que des excuses sont à venir. Nous nous attendons à des excuses importantes. Le Parlement doit des excuses à tous les Canadiens pour cet outrage et une explication détaillée de la façon dont cela a pu se produire au milieu de la démocratie canadienne », a déclaré Mostyn avant que Rota ne publie sa déclaration.

Les députés de tous les partis se sont levés pour applaudir Hunka. Un porte-parole du parti conservateur a déclaré que le parti n’était pas au courant de son histoire à l’époque.

«Nous trouvons les récits de l’histoire de cette personne très troublants», a déclaré Sebastian Skamski, ajoutant que le parti libéral de Trudeau devrait expliquer pourquoi il a été invité.