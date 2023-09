Le chef de la Banque mondiale affirme que les contributions des pays riches pourraient augmenter la capacité de prêt de plus de 100 milliards de dollars

Le président du Groupe de la Banque mondiale, Ajay Banga, a déclaré mardi que les nouvelles contributions proposées par les pays riches dans le cadre d’un cadre d’adéquation des fonds propres pourraient accroître la capacité de prêt de la banque de 100 à 125 milliards de dollars sur une décennie.

Banga a déclaré lors d’un événement du Council on Foreign Relations que les contributions viendraient en dehors de la structure actionnariale normale de la banque et des contributions régulières des pays au fonds de l’Agence internationale de développement pour les pays les plus pauvres.

Ils incluraient la demande de budget supplémentaire de 2,25 milliards de dollars proposée par le président américain Joe Biden pour la Banque mondiale, ainsi que les contributions attendues de l’Allemagne, du Japon, de la Corée du Sud, de l’Arabie saoudite et des pays nordiques, a-t-il déclaré.

« Je pense que si tout cela se concrétise, y compris aux États-Unis, nous pourrions lever entre 100 et 125 milliards de dollars de capacité de prêt supplémentaire au sein de la banque, ce qui est plutôt bien. Pas assez, mais c’est bien », a déclaré Banga.

De telles contributions pourraient plus que doubler la décision prise plus tôt cette année par la banque d’augmenter son ratio de levier afin d’obtenir 50 milliards de dollars supplémentaires de prêts sur une décennie, alors qu’elle cherche à contribuer à la transition climatique et à d’autres défis de développement mondial.

Banga a déclaré qu’il n’avait pas encore eu de discussions avec les États-Unis et la Chine concernant une augmentation générale du capital et des changements dans la structure actionnariale de la banque.