Le chef de la Banque d’Angleterre dit que la récession est “probable” – mais se félicite de la “clarté” sur les factures d’énergie

Le gouverneur de la Banque d’Angleterre a déclaré qu’il se félicitait de la perspective d’une “voie claire” pour faire face à la flambée des factures d’énergie de Liz Truss.

L’annonce attendue du nouveau Premier ministre sur les factures énergétiques rassurerait les marchés, a déclaré Andrew Bailey – mais a averti que la récession restait le “résultat le plus probable” pour l’économie britannique.

Mme Truss s’efforce de finaliser un paquet de plusieurs milliards pour geler les factures de gaz et d’électricité des ménages et des entreprises, avec certaines estimations selon lesquelles cela pourrait coûter plus de 100 milliards de livres sterling.