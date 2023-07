Le chef de la banque centrale slovaque refuse de démissionner pour corruption

Le chef de la Banque centrale de Slovaquie, qui est membre du comité de la Banque centrale européenne qui décide de la politique monétaire de 20 pays, a déclaré lundi qu’il ne démissionnerait pas malgré les accusations de corruption portées contre lui.

Peter Kazimir est accusé d’avoir versé un pot-de-vin de 48 000 euros (52 000 $) au chef de l’administration fiscale du pays dans le cadre d’un contrôle fiscal de plusieurs sociétés privées. Il risque jusqu’à cinq ans de prison s’il est reconnu coupable. Il n’était pas clair quand un verdict pourrait être rendu.

Kazimir a déclaré qu’il considérait les accusations comme illégales et fabriquées.

LE CHEF DE LA BANQUE CENTRALE DE SLOVAQUIE PETER KAZIMIR CONDAMNÉ POUR CORRUPTION

« Je ne démissionnerai jamais », a-t-il déclaré aux journalistes après l’ouverture du procès lundi devant un tribunal de la ville de Pezinok, près de la capitale, Bratislava. « Et tu sais pourquoi ? Parce que je n’ai rien fait de mal.

La Slovaquie est l’un des 20 pays qui utilisent l’euro et Kazimir est membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, son principal organe décisionnel.

L’affaire remonte à l’époque où Kazimir était ministre des Finances dans le gouvernement de gauche du Premier ministre populiste Robert Fico de 2012 à 2019. Il était membre du parti Smer-Social Democracy de Fico avant de prendre son poste à la banque centrale.

Smer a perdu les élections générales de 2020 et a été remplacé par un gouvernement de coalition dont les partis ont fait campagne sur un ticket anti-corruption.

Depuis l’arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement, un certain nombre de hauts fonctionnaires, de policiers, de juges, de procureurs, d’hommes politiques et d’hommes d’affaires ont été inculpés de corruption et d’autres délits.

Kazimir est le premier ministre du gouvernement de Fico à être jugé.

Le parti de Fico a de bonnes chances de remporter les élections anticipées de septembre en Slovaquie.