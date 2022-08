Le chef de la bande indienne d’Osoyoos, Louie, s’adresse aux Rotariens de Penticton sur la vérité et la réconciliation

Le chef de la bande indienne d’Osoyoos, Clarence Louie, a déclaré à un grand groupe de Rotariens de Penticton que la réconciliation commence par la vérité, ce qui est une première priorité dans le test à quatre des Rotariens du monde entier.

“J’aime que la première étape du test à 4 du Rotary soit la vérité”, a déclaré Louie.

“Il n’y a pas de ligne d’arrivée dans la croissance personnelle ou dans les affaires, donc avec la vérité et la réconciliation, il s’agit de l’améliorer chaque jour.”

Penticton Rotary a invité Louie à prendre la parole lors de son déjeuner hebdomadaire.

« Le changement est en train de se produire. Il y a vingt ans, les Premières Nations n’étaient pas consultées sur de grands projets comme l’Administration portuaire, mais maintenant, elles sont les premières à être consultées », a-t-il déclaré. Louie siège à l’Autorité portuaire et travaille également avec le gouvernement sur le projet de barrage du site C parmi de nombreux autres titres de haut niveau qu’il détient.

Louie a publié son livre Rez Rules: My Indictment of Canada’s and America’s Systemic Racism Against Indigenous People à la fin de 2021 avec beaucoup de succès. Il a signé des copies après la conférence de mercredi.

Il est l’un des chefs les plus anciens au Canada, ayant assumé le rôle à 24 ans, dirigeant sa bande pendant quatre décennies. Il est connu pour se concentrer sur l’indépendance économique et commerciale afin de renforcer sa communauté.

Avant le système des réserves, les Premières nations étaient des gens d’affaires indépendants, a-t-il dit.

“C’est à cette culture de travail que notre société tribale doit revenir”, a-t-il déclaré.

La bande indienne d’Osoyoos possède plusieurs entreprises prospères, dont le terrain de camping Nk’Mip, Spirit Ridge Resort et Nk’Mip Cellars, entre autres entreprises qui ont grandement contribué à l’économie et au tourisme locaux.

« Dans le territoire de l’Okanagan, nous en avons encore trop sur l’aide sociale. Il y a très peu de gens dans les réserves qui peuvent dire qu’ils sont des gens d’affaires ou qu’ils sont propriétaires ou gérants d’une entreprise. Nous devons changer cela.

Il considère le grand développement de la bande indienne de Penticton, Skaha Hills, comme un signe de réussite et ce qui peut être fait.

“Ce sont de belles maisons qui contribuent à la communauté.”

“L’histoire prouve que nous étions les premiers hommes d’affaires bien avant l’arrivée des Français et des Anglais”, a-t-il déclaré. « Nous avions des routes commerciales… Notre première relation avec les nouveaux arrivants a été la traite des fourrures.

Avant le premier contact, il n’y avait pas de réserves, pas de Loi sur les Indiens, pas de déménagements ou de pensionnats, a-t-il dit.

La bande indienne d’Osoyoos (OIB) possédait 4 000 acres de terres de choix dans des zones basses qui leur avaient été retirées, y compris des zones qui sont maintenant l’hôpital, la patinoire de hockey et les quartiers.

“La première injustice a été de nous faire prendre nos terres”, a-t-il déclaré à la foule.

Une autre injustice est le niveau de pauvreté dans les réserves du Canada.

“Trudeau a dit qu’il voulait avoir des relations de nation à nation, mais vous ne pouvez pas avoir des relations égales quand l’une des nations vit dans la pauvreté?”

“Notre qualité de vie ne ressemble pas à votre qualité de vie.” Pour changer cela, il faudra une volonté politique de tous les niveaux de gouvernement et même de groupes comme le Rotary, leur a dit Louie.

Louie croit que les non-autochtones se soucient des Premières Nations et veulent réconcilier les torts du passé.

Un exemple de cela, a-t-il dit, était lorsque des centaines de personnes ont bordé les rues d’Oliver et d’Okanagan Falls en juin dernier, après la découverte de 215 tombes anonymes d’enfants des Premières Nations au pensionnat de Kamloops.

“Des centaines de personnes non autochtones bordaient les rues portant des chemises orange, des jeunes, des personnes âgées, certaines avec des pancartes et nous pouvions voir ces personnes s’en soucier.”

LIRE LA SUITE : La caravane pour les enfants quitte Penticton pour Kamloops

Il a terminé son allocution en citant l’un de ses héros, Martin Luther King.

“C’est toujours le bon moment pour faire la bonne chose, même si c’était il y a 100 ans, c’est toujours le bon moment”, a déclaré Louie.

Pour signaler une faute de frappe, envoyez un e-mail à : [email protected]

Ne manquez aucune histoire et recevez-les directement dans votre boîte de réception. Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter de Penticton Western News.

@PentictonNews

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

OsoyoosVérité et réconciliation