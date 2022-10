Le chef de Joliet NAACP, un leader communautaire en plein essor, décède – Shaw Local

Michael Clark, président de la section Joliet de la NAACP, est resté dans les mémoires pour son influence dans la communauté et son potentiel en tant que leader local après sa mort à 41 ans.

Clark est décédé subitement mercredi.

“Beaucoup de gens l’admiraient”, a déclaré Garland Mays, commissaire à la Housing Authority de Joliet, ami de Clark et associé à certaines de ses activités communautaires. “Pendant 41 ans, il a beaucoup fait pour cette communauté.”

En plus d’avoir dirigé la section locale de la NAACP pendant neuf ans, Clark a été un chef de file dans la formation de l’African American Business Association, une filiale de la Chambre de commerce et d’industrie de la région de Joliet qui est en train de se séparer pour devenir son propre groupe à but non lucratif.

“Il a joué un rôle déterminant dans la création et la poursuite des activités de l’Association des entreprises afro-américaines”, a déclaré Howard.

Sa mort mercredi a été “juste un choc pour tout le monde”, a déclaré Howard.

Clark était originaire de Joliet et diplômé de la Joliet West High School.

Dans une interview en 2018 avec The Herald-News, Clark a parlé de l’implication de la NAACP dans le soutien aux étudiants de Joliet et l’augmentation de la participation électorale.

Il a parlé de l’importance de la participation communautaire.

“Il est important que les gens aient leur mot à dire sur ce qui se passe dans leur communauté”, a déclaré Clark. « Trop souvent, nous nous asseyons et laissons les autres décider pour nous. Nous attendons que quelque chose de négatif se produise et ensuite nous voulons que nos voix soient entendues. Il vaut toujours mieux être proactif. Nous pouvons faire beaucoup plus pour résoudre les problèmes ou améliorer les choses qui vont déjà bien avant que les problèmes ne surviennent.

Clark dans l’interview a décrit Joliet comme “un endroit formidable. Si nous continuons à travailler pour l’améliorer, cela ne peut que s’améliorer.

Son implication dans la communauté comprenait la participation au comité de recherche d’un nouveau président du Joliet Junior College l’année dernière.

Clark et Howard ont été cofondateurs du Conseil de la diversité, de l’équité et de l’inclusion de la chambre.

Howard l’a décrit comme “très passionné par la diversité, l’équité et l’inclusion. Et, il ne s’agissait pas seulement de courir avec lui. Il s’agissait de toutes les minorités. Il voulait que tout le monde ait une place à table.

Clark semblait se diriger vers d’autres rôles de leadership à Joliet, a déclaré Mays.

“Il va nous manquer”, a déclaré Mays. “Il était beaucoup plus grand que son âge.”

Les arrangements pour Clark sont pris en charge par la maison funéraire Morris-Minor. Les visites auront lieu jeudi de 16 h à 19 h à l’église baptiste Mount Zion, 402 Singleton Place, Joliet.