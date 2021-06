Le chef de Hunky This Morning, Tom Brown, se sépare de sa femme depuis six mois après une romance éclair

Le chef Tom Brown de CE matin s’est séparé de sa femme après moins de six mois de mariage.

Le génie de la cuisine, finaliste du Great British Menu, a eu une romance éclair avec Julieanne Soto l’été dernier et elle a proposé alors qu’ils étaient allongés au lit de manger de la pizza après seulement deux mois de fréquentation.

Tom Brown de ce matin a révélé aujourd'hui qu'il allait se marier

Ils se sont mariés en décembre, mais maintenant des sources ont dit au Courrier quotidien le mariage est rompu.

Le Sun a contacté Tom pour commentaires.

En décembre, Tom a révélé qu’il était marié lorsqu’il a republié une histoire qu’elle a écrite détaillant comment ils s’étaient rencontrés et mariés en l’espace de cinq mois seulement.

Elle a écrit: « J’ai rencontré un gars en juillet, j’ai décidé de trouver une maison ensemble en août, puis je lui ai proposé au lit de manger de la pizza en septembre et nous nous sommes enfin mariés dans 3 jours. »

Lui et Julieanne Soto se sont mariés en décembre après une première rencontre en juillet

Julianne a qualifié la romance éclair de « le plus grand rebondissement de l’intrigue de 2020 (sinon le plus grand depuis la sensation à succès de M Night Shyamalans, The Sixth Sense). »

Elle a signé avec les emojis « ” écrit: “Ça va faire du cochon.”

Les fans étaient ravis, avec un seul écrit : « OMG !!! Toutes nos félicitations!! Tellement content pour toi ahhhh . «

Tom a remporté le Great British Menu en 2017, avant d’ouvrir le restaurant Cornerstone à Hackney Wick, à Londres.

Julianne a révélé son histoire d'amour avec Tom dans un post Instagram hilarant

Tom – surnommé le « Heston du monde des poissons » – est l'un des chefs de This Morning





Il a rejoint l’équipe This Morning en janvier 2020, apparaissant dans la cuisine pour cuisiner pour Holly Willoughby et Phillip Schofield.

Il s’est avéré un succès instantané auprès des téléspectateurs, avec un tweet qu’il était « absolument magnifique ».