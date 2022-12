Le chef de Hong Kong vise à rouvrir la frontière avec la Chine le mois prochain

HONG KONG (AP) – Le dirigeant de Hong Kong a déclaré samedi que la Chine avait accepté une réouverture de la frontière de la ville avec le continent, qui a été en grande partie fermée par des restrictions pandémiques, et qu’il visait un début à la mi-janvier.

Le chef de l’exécutif John Lee, de retour d’un voyage à Pékin où il a rencontré le président Xi Jinping et d’autres responsables, a déclaré aux journalistes à l’aéroport de Hong Kong que les deux parties élaboreraient un plan pour rouvrir la frontière de manière progressive et ordonnée.

L’annonce est intervenue alors que la Chine assouplit une politique «zéro-COVID» qui a restreint l’entrée dans le pays, isolé les personnes infectées et verrouillé les zones avec des épidémies.

Hong Kong est un territoire chinois semi-autonome qui borde la province du Guangdong dans le sud-est de la Chine. Les gens doivent passer par l’immigration pour traverser entre les deux, et la plupart des points d’entrée terrestres et maritimes ont été fermés et les contrôles renforcés en raison de la pandémie.

Lee a fait de la réouverture complète de la frontière une priorité pour stimuler l’économie en déclin de la ville. La question était l’une des nombreuses à l’ordre du jour de son voyage de cette semaine à Pékin pour remettre un rapport annuel au gouvernement central, son premier rapport de ce type depuis son entrée en fonction le 1er juillet.

Il n’a donné aucun détail sur la manière dont la frontière pourrait être rouverte et si cela inclurait une élimination des cinq jours de quarantaine hôtelière requis pour les personnes entrant en Chine continentale.

The Associated Press