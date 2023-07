Le chef de Hong Kong s’engage à poursuivre 8 militants étrangers « à vie »

Sur cette photo d’août 2020, les législateurs pro-démocratie Ted Hui (Centre L) et Lam Cheuk-ting (C) s’adressent à la presse devant le tribunal de première instance de West Kowloon après avoir été libérés sous caution après leur arrestation la veille dans une opération de police axée sur grandes manifestations de l’année dernière.

Le chef de l’exécutif de Hong Kong, John Lee, s’est engagé mardi à poursuivre huit militants pro-démocratie « à vie » après qu’ils aient été visés par des mandats d’arrêt pour des infractions présumées à la sécurité nationale.

« Mettre en danger la sécurité nationale est un crime grave et la [Hong Kong] le gouvernement appliquera strictement la loi. Le gouvernement utilisera tous les moyens légaux et, dans la mesure de ses moyens, tiendra ces criminels mettant en danger la sécurité nationale pour responsables… Même si ces fugitifs se rendent aux extrémités de la Terre, les autorités poursuivront ces criminels à vie », a déclaré Lee en cantonais. lors d’une conférence de presse à Hong Kong, selon une traduction de CNBC.

Lee a déclaré que la reddition était la seule solution pour eux. « Sinon, ils seront poursuivis à vie, s’inquiétant chaque jour d’être arrêtés et vivant dans la peur », a-t-il ajouté.

Lundi, La police de Hong Kong accusée les huit militants étrangers d’infractions à la loi sur la sécurité nationale, y compris la collusion étrangère, la subversion et l’incitation à la succession. La loi controversée a résisté pendant plusieurs années avant d’être imposée à Hong Kong en 2020 après de longues manifestations anti-chinoises l’année précédente.

Pékin a déclaré à l’époque que la législation visait à interdire la sécession, la subversion du pouvoir de l’État, les activités terroristes et l’ingérence étrangère. Les critiques pensent que la loi sur la sécurité sape l’autonomie promise à Hong Kong pendant 50 ans après sa cession du Royaume-Uni à la Chine le 1er juillet 1997.

La police a également offert une récompense de 1 million de dollars de Hong Kong (127 715 $) pour obtenir des informations menant à l’arrestation de chaque militant et averti le public qu’il est illégal de leur offrir toute forme d’aide financière.

Le Les États-Unis ont condamné lundi la décision, affirmant que « l’application extraterritoriale de la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin est un dangereux précédent qui menace les droits de l’homme et les libertés fondamentales des personnes du monde entier ».

Le département d’État a également appelé le gouvernement de Hong Kong à retirer la « prime » et à mettre fin à l’affirmation internationale de la loi sur la sécurité nationale.

La ministre australienne des Affaires étrangères Penny Wong exprimé sa « profonde inquiétude » tandis que le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a déclaré que le gouvernement britannique « ne tolérera aucune tentative de la Chine d’intimider et de faire taire des individus au Royaume-Uni et à l’étranger ».

« Le Royaume-Uni défendra toujours le droit universel à la liberté d’expression et défendra ceux qui sont visés », a-t-il déclaré. dans un rapport.

Les accusés sont les militants Nathan Law, Anna Kwok et Finn Lau, le syndicaliste Mung Siu-tat, le commentateur en ligne Yuan Gong-yi, les anciens législateurs Dennis Kwok et Ted Hui ainsi que l’avocat et juriste Kevin Yam, citoyen australien. De nombreux militants de Hong Kong ont quitté la ville après l’application de la loi sur la sécurité nationale et ont demandé l’asile dans des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie.

Les accusations du gouvernement de Hong Kong accusent également les militants d' »inciter » les puissances étrangères à imposer des sanctions à Hong Kong et à la Chine.

« Je n’ai accepté aucun financement gouvernemental étranger et je ne suis employé par aucune agence gouvernementale. Je n’accepte aucune commande ou ordre », a déclaré Law. dit sur Twitter. « Si rencontrer des politiciens étrangers, assister à des séminaires et à des audiences sont de la » collusion avec des forces étrangères « , de nombreux responsables de HK devraient avoir des ennuis juridiques. »