Le chef de Hong Kong défend le retrait des livres politiquement sensibles des bibliothèques publiques

HONG KONG (AP) – Le chef de Hong Kong a déclaré jeudi que les bibliothèques publiques de la ville ne recommanderaient pas de livres présentant de «mauvaises idéologies» aux résidents après avoir retiré des titres liés à la répression de la place Tiananmen en 1989 et à certaines personnalités politiques, réduisant encore les libertés de la ville.

Le directeur général John Lee répondait à la question d’un législateur concernant des dizaines de livres dans les bibliothèques publiques qui ont été retirés sans explication claire. Il s’agit notamment de publications sur la répression sanglante et d’autres écrites par des politiciens pro-démocratie et des commentateurs politiques.

Hong Kong est une ancienne colonie britannique qui est revenue sous le contrôle de la Chine en 1997, promettant de conserver ses libertés à l’occidentale. Mais les secteurs culturels et créatifs de la ville ont déclaré que les libertés de la ville avaient diminué depuis que Pékin a imposé une loi stricte sur la sécurité nationale à la suite de manifestations massives en faveur de la démocratie en 2019.

Les critiques ont déclaré que l’extraction du livre saperait davantage la réputation de Hong Kong d’avoir un accès libre à l’information et à la liberté d’expression.

Mais Lee a défendu la loi radicale à la législature, affirmant que les libertés de Hong Kong sont protégées par la constitution de la ville.

« Les livres que nous proposons aux résidents d’emprunter sont ceux que nous recommandons », a-t-il déclaré. « Nous ne recommanderions jamais des livres qui sont illégaux et violent les droits d’auteur. Nous ne recommanderions jamais ceux que nous considérons comme présentant de mauvaises idéologies.

Il a dit que les résidents pouvaient toujours trouver de tels livres à lire ailleurs. Il n’a pas précisé ce qui était considéré comme de « mauvaises idéologies » et pourquoi les livres avaient été supprimés.

Interrogé sur la raison pour laquelle les livres ont été retirés, le Département des loisirs et des services culturels a déclaré que les bibliothèques publiques révisaient et retiraient de temps en temps les documents qui ne sont pas conformes au « développement de la collection ». Si un matériel est soupçonné d’être contraire aux intérêts de la sécurité nationale ou de violer les lois, les bibliothèques suspendront immédiatement les services du matériel en question pour examen, a-t-il déclaré.

Le retrait des livres a été rapporté par les médias locaux après qu’un journal chinois a cessé dimanche de publier les œuvres du caricaturiste politique le plus en vue de la ville à la suite de plaintes du gouvernement. Les collections de bandes dessinées du dessinateur n’étaient également plus disponibles dans les bibliothèques publiques.

Le politologue Ivan Choy a déclaré qu’un livre qu’il avait co-écrit avait été retiré malgré l’approbation précédente de l’ancien secrétaire aux Affaires constitutionnelles et continentales Stephen Lam. Lam a écrit l’avant-propos du titre et a déclaré qu’il s’agissait du livre le plus complet sur le système électoral de la ville, a déclaré Choy.

« Nous avons écrit ce livre en tant qu’universitaires et n’essayons pas de faire des déclarations politiques. J’ai donc l’impression qu’ils ont réagi de manière excessive », a-t-il déclaré.

Après le retrait des livres et l’arrêt de la publication de caricatures politiques, Choy s’est demandé comment Hong Kong pouvait encore rester une métropole internationale sans être large d’esprit et inclusive. Il a ajouté que la Chine souhaitait que Hong Kong devienne un centre international d’échanges culturels, où l’Orient rencontre l’Occident.

Il a déclaré que les changements empêchaient Hong Kong d’être à la hauteur de sa réputation.

Depuis qu’une loi radicale sur la sécurité a été promulguée en 2020, les communautés artistiques et médiatiques de la ville ont appris à se méfier de franchir des lignes rouges vaguement définies dans la production d’art et d’autres contenus qui pourraient être perçus comme défiant le contrôle du Parti communiste chinois.

Le groupe qui a organisé la veillée annuelle de Hong Kong en souvenir de la répression de la place Tiananmen a également voté sa dissolution en 2021 sous l’ombre de la loi sur la sécurité. La veillée annuelle était la seule commémoration publique à grande échelle de l’événement sur le sol chinois et a été suivie par des foules massives jusqu’à ce que les autorités l’interdisent en 2020, invoquant des mesures anti-pandémiques.

Les partisans disent que la fermeture du groupe montre que les libertés et l’autonomie promises lors du retour de Hong Kong en Chine en 1997 diminuent.

Cette année, il est peu probable qu’une veillée massive ait lieu à son endroit habituel, Victoria Park à Causeway Bay, le 4 juin. Au lieu de cela, certains groupes pro-Pékin organiseront un bazar pour célébrer la passation de la ville à la domination chinoise.

Kanis Leung, Associated Press