Le chef de Hong Kong déclare que les militants pour la démocratie exilés en Occident seront « poursuivis à vie »

Le chef de Hong Kong a déclaré mardi que huit militants pro-démocratie qui vivent maintenant aux États-Unis, en Grande-Bretagne, au Canada et en Australie seront « poursuivis à vie » pour des infractions présumées à la sécurité nationale, rejetant les critiques selon lesquelles la décision de les faire arrêter était un dangereux précédent. .

Le directeur général John Lee a exprimé son soutien aux efforts de la police pour arrêter les huit. Lors de sa conférence de presse hebdomadaire, Lee a déclaré que toute personne, y compris ses amis et ses proches, qui fournirait des informations menant à son arrestation serait éligible aux primes offertes par la police.

« La seule façon de mettre fin à leur destin de fugitif qui sera poursuivi à vie est de se rendre », a-t-il déclaré.

Les mandats d’arrêt ont été émis contre les anciens législateurs pro-démocratie Nathan Law, Ted Hui et Dennis Kwok ; l’avocat Kevin Yam ; le syndicaliste Mung Siu-tat ; et les militants Finn Lau, Anna Kwok et Elmer Yuen. Ils ont été accusés d’avoir enfreint la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin en commettant des délits tels que la collusion avec des puissances étrangères et l’incitation à la sécession.

Kwok, né à Edmonton, a siégé à l’Assemblée législative de Hong Kong pendant huit ans jusqu’en 2020 et est depuis retourné en Amérique du Nord.

Nathan Law s'adresse à CBC Comme ça arrive sur les efforts de Pékin : « L'abus de pouvoir est évident », déclare un militant politique de Hong Kong accusé de collusion étrangère La police de Hong Kong a émis des avis de recherche contre huit militants pro-démocratie en exil volontaire à l'étranger. Ils sont accusés d'avoir violé la loi sur la sécurité nationale de la ville, qui interdit la subversion, la sécession, la collusion avec les forces étrangères et le terrorisme. Nathan Law est l'un d'entre eux. C'est un ancien législateur de Hong Kong qui est maintenant basé à Londres, en Angleterre.

Law, maintenant en Grande-Bretagne, a déclaré à CBC Comme ça arrive lundi que la prime signifie qu’il fera preuve de prudence mais qu’il « n’arrêtera pas mon travail de plaidoyer ».

« Depuis que j’ai quitté Hong Kong il y a trois ans, je mène une vie relativement discrète car je sais que je suis une cible du régime chinois et je vais essayer de me protéger », a-t-il déclaré.

Récompenses pour les arrestations une première en vertu de la loi

Plus de 260 personnes ont été arrêtées en vertu de la loi promulguée en 2020 dans le cadre d’une vaste répression de Pékin contre la dissidence sur le territoire, mais les récompenses d’un million de dollars de Hong Kong (169 000 $ CAN) pour les informations menant à chaque arrestation étaient les premières sous la loi.

Le Département d’État américain a condamné ce qu’il a appelé « les efforts transnationaux de répression, [which] menacer et porter atteinte aux droits de l’homme. » À Canberra, la ministre des Affaires étrangères Penny Wong a tweeté que son pays était « profondément préoccupé » par les mandats d’arrêt », et que l’Australie soutiendrait ceux qui exercent les droits à la liberté d’expression et de réunion.

Des photos des huit personnes faisant l’objet de mandats d’arrêt sont montrées lundi lors d’une conférence de presse à Hong Kong. Dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du haut à gauche, ce sont : Kevin Yam, Elmer Yuan, Anna Kwok, Dennis Kwok, Nathan Law, Finn Lau, Mung Siu-tat et Ted Hui. (Joyce Zhou/Reuters)

Mais Lee, le seul candidat présenté par Pékin l’année dernière pour succéder à Carrie Lam en tant que directrice générale de Hong Kong, a insisté sur le fait que le pouvoir extraterritorial existe dans les lois sur la sécurité nationale de nombreux pays. Il a déclaré que son gouvernement ne se laisserait pas influencer par les commentaires des responsables et des politiciens étrangers.

En outre, le secrétaire à la Sécurité, Chris Tang, a déclaré que les autorités cherchaient à geler et à confisquer tous les avoirs détenus par les huit à Hong Kong. Il a averti que toute personne qui les aide à mettre en danger la sécurité nationale peut violer la loi.

Eunice Yung, une législatrice pro-Pékin et la belle-fille de Yuen, a soutenu la décision de la police et a réitéré qu’elle avait déjà coupé les ponts avec Yuen en août dernier.

« Tous ses actes n’ont rien à voir avec moi », a-t-elle déclaré sur sa page Facebook.

Rapports de « postes de police » en dehors de la Chine

Mung, actuellement en Australie, a promis dans un communiqué qu’il ne cesserait pas de défendre les droits des travailleurs de Hong Kong à l’étranger.

« Si jamais j’étais reconnu coupable, mon seul « crime » serait de dire la vérité pour mes compatriotes de Hong Kong », a-t-il déclaré.

Pour ceux qui ont demandé : Oui, c’est la photo que j’ai utilisée pour renouveler ma carte HKID quand j’avais 18 ans. Le moi de 18 ans n’aurait jamais pensé que la photo serait rendu public dans le monde entier dans un mandat d’arrêt (avec une prime) 8 ans plus tard. Remarque : ils ont élargi la photo sur le mandat. pic.twitter.com/LhEN5Nv6ut —@AnnaKwokFY

Anna Kwok a tweeté qu’elle « n’aurait jamais pensé » qu’une photo prise alors qu’elle était adolescente pour une pièce d’identité délivrée par le gouvernement « serait publiée dans le monde entier dans un mandat d’arrêt [with a bounty]. »

La dispute reflète une nouvelle source de discorde entre Pékin et l’Occident sur la portée présumée à l’étranger des agences d’application de la loi chinoises. La Chine aurait dirigé des postes de police secrets à l’étranger dans plusieurs pays, dont le Canada, où les communautés chinoises comprennent des détracteurs du Parti communiste ou des personnes ayant des contacts commerciaux ou familiaux en Chine. Pékin a nié qu’il s’agissait de postes de police, affirmant qu’ils existaient principalement pour fournir des services aux citoyens tels que le renouvellement des permis de conduire.

Le mois dernier, un procès devant le tribunal fédéral de Brooklyn a été le premier aux États-Unis résulter de ce que les responsables américains ont appelé l’opération chinoise Fox Hunt, l’initiative que Pékin caractérise comme une poursuite des fugitifs de la justice. Les autorités américaines ont déclaré que certains des incidents impliquaient le déploiement d’agents du gouvernement pour harceler, menacer et faire taire les critiques vivant en dehors de la Chine.

Trois hommes ont été reconnus coupables de diverses accusations, dont Michael McMahon, un ancien sergent de la police de New York qui a mené des opérations de surveillance et des recherches de données pour démasquer l’adresse soigneusement gardée d’un homme que Pékin cherchait à rapatrier.