Alors que les fans attendent avec impatience le prequel de « Game of Thrones » « House of the Dragon », ils ne peuvent s’empêcher de se demander ce que la série leur réserve. Et le chef du contenu de HBO, Casey Bloys, pourrait avoir une réponse !

Selon Variety, Bloys a récemment parlé de la série à venir et d’autres retombées « GOT » en préparation. Bloys a déclaré à Variety qu’il avait été surpris par le nombre de personnes qui pensent qu’il existe plusieurs séries liées à « GOT » en production active.

Pour mémoire, ‘House of the Dragon’, une préquelle qui se déroule 300 ans avant les événements décrits dans ‘GOT’, est le seul spin-off réel à ce jour. L’auteur de « GOT » George RR Martin aide à superviser le développement d’au moins six autres projets, dont une série animée.

Parlant de la prochaine série préquelle, Bloys a déclaré: « House of the Dragon est le seul à tourner. Tous les autres sont à divers stades de développement. Les gens peuvent penser que nous avons 10 séries de tournage pour le moment. Il y en a une qui sera sur l’air en 2022. Nous verrons comment les autres scripts évolueront.

« House of the Dragon » est actuellement en tournage en Angleterre, dirigé par le showrunner/producteur exécutif Ryan J. Condal et le réalisateur/producteur exécutif Migel Sapochnik, un ancien de « GOT ». Bloys n’a pas divulgué de spoilers, mais il a dit qu’il aimait ce qu’il avait vu des quotidiens jusqu’à présent. «Ça a l’air spectaculaire. Le casting que (Sapochnik) et Ryan ont mis en place a l’air bien », a-t-il déclaré.

La série préquelle est basée sur le roman de Martin « Fire and Blood », un compagnon des romans « Song of Ice and Fire » qui ont servi de base à « GOT ». La préquelle suivra la Danse des dragons, la guerre civile targaryen entre les frères et sœurs Aegon II et Rhaenyra, qui se sont battus pour le trône après la mort de leur père Viserys I.

La danse des dragons oppose les grandes maisons de Westero – y compris les Lannister et les Starks – les unes contre les autres et a entraîné la mort des dragons les plus puissants de la maison Targaryen. Peu de temps après la guerre, ils s’éteindraient jusqu’à ce que Daenerys Targaryen donne naissance à trois dragons trois siècles plus tard.

« GOT » a duré huit saisons de 2011 à 2019 et a été créé par les showrunners et producteurs exécutifs David Benioff et DB Weiss. Le couple était réputé pour protéger la franchise. Mais ils ont maintenant remis les clés du royaume à l’équipe « Dragon » après avoir signé un pacte de production de 200 millions de dollars avec un rival de HBO. Benioff et Weiss « ont été entièrement indifférents » à Dragon. « Ils sont en train de travailler chez Netflix », a déclaré Bloys.

‘House of the Dragon’ met en vedette Olivia Cooke dans le rôle d’Alicent Hightower, Emma D’Arcy dans le rôle de la princesse Rhaenyra Targaryen, Paddy Considine dans le rôle du roi Viserys Targaryen, Matt Smith dans le rôle du prince Daemon Targaryen, Steve Toussaint dans le rôle de Lord Corlys Velaryon alias le serpent de mer, Eve Best comme Princesse Rhaenys Velaryon, Rhys Ifans comme Otto Hightower, Sonoya Mizuno comme Mysaria et Fabien Frankel comme Ser Criston Cole. La prochaine série « House of the Dragon » sera diffusée en 2022.