Le chef de guerre russe du Groupe Wagner, Prigozhin, parmi les morts dans l’avion qui s’est écrasé, tuant 10 personnes, selon des responsables

Eugène Prigojine, le fondateur du groupe russe Wagner qui a contesté le régime de Vladimir Poutine il y a quelques mois, a été tué mercredi dans un accident d’avion qui a fait 10 morts près de Moscou, rapportent les médias officiels.

L’avion d’affaires se rendait de la capitale russe à Saint-Pétersbourg lorsqu’il s’est écrasé dans la région de Tver, selon l’agence de presse TASS.

« Prigojine figurait parmi les passagers, selon l’Agence fédérale du transport aérien », lit-on dans un message de TASS sur Telegram. « Une enquête sur le crash de l’avion Embraer a été ouverte, a indiqué le ministère. »

Il n’était pas précisé dans l’immédiat si Prigojine faisait partie des dix personnes décédées dans l’accident, mais les médias d’État russes ont annoncé plus tard qu’il était décédé. Le Pentagone a déclaré à Fox News Digital qu’il surveillait la situation.

QUI EST EEUVGÉNI PRIGOZHIN ?

« Nous avons vu ces informations. Si elles sont confirmées, personne ne devrait être surpris », a déclaré Adrienne Watson, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, dans un communiqué. « La guerre désastreuse en Ukraine a conduit une armée privée à marcher sur Moscou, et maintenant, semble-t-il, à cela. »

Plus tôt, le président Biden a été interrogé sur les informations selon lesquelles Prigozhin se trouverait peut-être à bord de l’avion condamné.

« Je ne sais pas avec certitude ce qui s’est passé, mais je ne suis pas surpris… Il ne se passe pas grand-chose en Russie sans que Poutine ne soit derrière. Je n’en sais pas assez pour connaître la réponse », a-t-il déclaré.

Rebekah Koffler, analyste du renseignement militaire stratégique et ancien haut responsable de l’Agence américaine de renseignement de défense (DIA), a déclaré à Fox News Digital que les rapports des médias d’État russes devraient être considérés avec scepticisme, compte tenu de l’agenda de Moscou.

« Pour l’instant, nous manquons de confirmation indépendante quant à la crédibilité des informations des médias russes ou de l’Agence fédérale du transport aérien sur la mort de Prigojine », a-t-elle déclaré. « Il peut y avoir de nombreuses raisons pour lesquelles Moscou veut nous faire croire que Prigojine est mort. S’il est effectivement mort dans l’accident d’avion, c’est probablement le résultat de l’opération d’assassinat, des ‘actes humides’ dans le commerce russe, menée sur ordre de Poutine. »

« Si Prigojine est vivant, cette histoire pourrait être une opération de désinformation, destinée à remettre Prigojine sous couverture pour mener des opérations clandestines en Afrique et dans d’autres endroits vitaux pour Poutine », a ajouté Koffler. « Ce que je n’exclus pas, c’est que ce n’est pas une coïncidence si cela s’est produit aujourd’hui, le jour des débats présidentiels du Parti Républicain. L’histoire qui a émergé dans les médias russes a détourné le cycle de l’information américaine. Prigozhin est devenu le neuvième personnalité, ainsi que les véritables candidats à la présidentielle couverts par les médias.

L’une des chaînes Telegram de Wagner a également confirmé la mort de Prigojine, la qualifiant de « grande tragédie pour la patrie », mais ajoutant que c’était « la volonté de Dieu ».

» Que nos meilleurs guerriers périssent est la volonté de Dieu. Chacun d’entre nous est prêt à cela. Celui qui a orchestré cela pense qu’il a gagné, mais ce n’est pas le cas. Si cela est fait par un ennemi extérieur – ce qui est peu probable – cela ne fera que précipite et aggrave sa défaite inévitable. Si c’est un couteau dans le dos… la Patrie y survivra », a-t-il déclaré.

« Des choses plus importantes se sont produites et se produiront… mais votre sort, comme celui de tout « Juda », n’est pas enviable et pendant que l’histoire s’écrit, le récit de cette odieuse trahison sera la lettre écarlate pour vos proches. » la publication sur les réseaux sociaux a continué. « Quel que soit le sort du groupe Wagner, on ne peut pas nous enlever nos victoires. Eugène Viktorovitch Prigojine, le plus grand commandant de l’histoire moderne, a donné sa vie dans la lutte contre les ennemis de la patrie. Et la mémoire de nos héros est immortelle. «

Poutine, quant à lui, a fait une apparition publique lors d’un concert en Russie après l’annonce de l’accident. Son attaché de presse, Dmitri Peskov, a déclaré aux médias russes que Poutine « a été informé de tous les événements autour de Prigojine » et que « les mesures nécessaires sont prises ».

Fin juin, Prigozhin a lancé ce que les observateurs appellent le défi le plus important lancé au régime de Poutine au cours de ses 23 années au pouvoir.

Après avoir fait marcher ses 25 000 mercenaires à moins de 200 kilomètres de Moscou, Prigozhin a brusquement mis fin à l’opération et a ordonné à ses troupes de rentrer chez elles avant de s’exiler en Biélorussie.

L’accident signalé survient quelques jours seulement après que Prigojine a publié une nouvelle vidéo sur Telegram proclamant que la force mercenaire russe du Groupe Wagner rendrait la Russie « plus grande » et l’Afrique « plus libre ».

La vidéo a été publiée lundi, ce qui, selon Prigojine, se trouvait quelque part en Afrique.

Dans la vidéo, Prigozhin a déclaré que le groupe Wagner menait des activités de reconnaissance et de recherche et « rendait la Russie encore plus grande sur tous les continents et l’Afrique encore plus libre ».

« Justice et bonheur pour les nations africaines. Au diable l’EI, Al-Qaïda et d’autres bandits », a déclaré Prigojine, soulignant que les températures y dépassaient les 120 degrés Fahrenheit.

« Recruter de vrais guerriers et continuer à accomplir les tâches qui nous ont été confiées et que nous avions promis de maîtriser », a également déclaré Prigozhin en portant un fusil d’assaut et un treillis militaire. Des camionnettes et d’autres personnes vêtues de treillis ont été aperçues à l’arrière-plan.

PRIGOZHIN APPARAIT PUBLIQUEMENT POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS LA MUTINERIE

La République centrafricaine est l’un des pays où les soldats à gages de Wagner sont actifs et accusés de violations des droits de l’homme.

Le Kremlin utilise le groupe Wagner depuis 2014 comme outil pour étendre la présence russe au Moyen-Orient et en Afrique.

Prigozhin a passé des mois à critiquer les performances militaires russes en Ukraine avant d’appeler à un soulèvement armé le 23 juin pour évincer le ministre de la Défense et de se diriger depuis l’Ukraine vers Moscou avec ses mercenaires.

Dans le cadre d’un accord négocié par le président biélorusse Alexandre Loukachenko, Prigojine a accepté de mettre fin à sa rébellion en échange d’une amnistie pour lui et ses combattants et de l’autorisation de s’installer en Biélorussie.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Poutine a qualifié Prigojine de traître alors que la révolte se déroulait et a promis de le punir sévèrement, mais les poursuites pénales contre le chef mercenaire pour rébellion ont ensuite été abandonnées. Le Kremlin a déclaré que Poutine avait eu une réunion de trois heures avec les commandants de Prigozhin et du groupe Wagner quelques jours après la rébellion.

Thomas Ferraro, Bradford Betz et Peter Aitken de Fox News Digital ainsi que l’Associated Press ont contribué à ce rapport.