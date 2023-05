Le chef de guerre du groupe Wagner, Prigozhin, affirme qu’il a capturé Bakhmut dans un discours extravagant – alors même que ses mercenaires sont « piégés comme des rats »

LE chef du groupe de mercenaires russes Wagner a revendiqué le contrôle total de la ville de Bakhmut, dans l’est de l’Ukraine.

Yevgeny Prigozhin a allégué dans une vidéo aujourd’hui que « Bakhmut a été prise dans son intégralité », tandis que Kiev a fermement nié cette affirmation.

La vidéo dans laquelle le chef wagnérien affirme avoir le contrôle total de la ville Crédit : Twitter

D’autres rapports ces derniers jours ont suggéré des avancées ukrainiennes dans la ville, contredisant ses affirmations Crédit : Twitter

Le chef de guerre brutal a fait cette déclaration farfelue aujourd’hui avec ses combattants mercenaires derrière lui tenant le drapeau russe entouré des ruines de la ville.

« Aujourd’hui, à midi, Bakhmut a été complètement pris », a déclaré Prigozhin. « Nous avons complètement pris toute la ville, de maison en maison. »

L’armée ukrainienne a nié que la milice Wagner ait pris le contrôle total de la ville et a déclaré que ses troupes continuaient à s’y battre.

« Ce n’est pas vrai. Nos unités combattent à Bakhmut », a déclaré le porte-parole militaire Serhiy Cherevatyi.

Prigozhin a ajouté que ses forces se retireraient de Bakhmut à partir du 25 mai pour se reposer et se recycler, cédant le contrôle à l’armée régulière russe.

Des explosions lointaines pouvaient être entendues en arrière-plan pendant que Prigozhin parlait pendant la vidéo.

La ville battue et assiégée est le théâtre de la bataille la plus longue et la plus sanglante des 15 mois d’offensive de Moscou.

Les commentaires du chef Wagner interviennent alors que l’Ukraine a décrit les soldats russes en fuite comme des « rats grimpant dans une souricière » à Bakhmut après que les forces ukrainiennes ont lancé une contre-attaque la semaine dernière.

Kiev dit que sa tactique dans la bataille du « hachoir à viande » est d’attirer les troupes de Poutine et d’affaiblir leurs défenses de première ligne ailleurs.

La 3e brigade d’assaut ukrainienne a utilisé des chars et de l’infanterie pour avancer de 1 000 mètres à travers les terres agricoles au sud de la ville au cours des derniers jours alors que la panique se propageait à travers les lignes russes.

Jerome Starkey du Sun l’a décrit comme un « paysage infernal de cratères, de barbelés et de tranchées de champ de bataille de style Première Guerre mondiale », comme il l’a rapporté depuis un bunker souterrain secret cette semaine.

CECI EST UNE HISTOIRE EN DÉVELOPPEMENT…

